In questi giorni si sta molto parlando dell’ipotesi di vedere Barbara D’Urso alla guida della prossima edizione dell’Isola dei famosi. La notizia è trapelata da qualche settimana, tuttavia, sul web c’è già un enorme fermento al punto che la protagonista di questo gossip ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso una diretta su Instagram, infatti, ha risposto ad alcune domande legate proprio a questo argomento. Scopriamo cosa ha rivelato.

I rumors su Barbara D’Urso alla guida dell’Isola dei famosi 2022

Come è ben noto a tutti, Mediaset ha deciso di apportare un drastico ridimensionamento della presenza di Barbara D’Urso all’interno dei programmi di Canale 5. Questo in virtù di un cambiamento della linea editoriale adoperata dai vertici dell’azienda. Ad ogni modo, in questi giorni è trapelata la notizia che Lady Cologno potrebbe tornare in grande stile ad occupare la prima serata della rete attraverso la conduzione dell’Isola dei famosi 2022.

Molto probabilmente a causa dello scarso successo ottenuto dalla precedente edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, gli autori starebbero valutando l’ipotesi di sostituire la moglie di Francesco Totti con una veterana della televisione. L’ipotesi più papabile è ricaduta proprio su Barbara D’Urso.

La replica di Lady Cologno

Fino ad ora, però, non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Tuttavia, la conduttrice nel corso di una diretta su Instagram non ha potuto fare a meno di toccare l’argomento. Molti utenti collegati con lei in quel momento, infatti, le hanno fatto numerose domande su tale tematica. La donna, però, ha provato sempre a tergiversare in modo da distogliere l’attenzione dalla questione.

Ad un certo punto, però, è stato inevitabile dare qualche risposta. La D’Urso, allora, nel leggere l’ennesima domanda circa il suo futuro nel reality show di Canale 5, ha risposto dicendo:

“Vabbè, andiamo oltre”.

Con questa affermazione, dunque, la donna ha voluto lasciare un velo di mistero sulla vicenda. Pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.