Domenica 14 novembre, alle ore 14, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 21. Le anticipazioni del sito Quello che tutti vogliono sapere, riferite alla registrazione del 10 novembre scorso, ci rivelano che gli ospiti del prossimo appuntamento saranno Aka7even e J-Ax. L’allievo di canto della scorsa edizione di Amici canterà il suo nuovo singolo, mentre il celebre rapper milanese giudicherà gli aspiranti cantanti nella nuova sfida domenicale.

Anticipazioni Amici 21 sulla puntata del 14 novembre: nuove sfide e un’eliminazione

Le altre anticipazioni della prossima puntata di Amici 21 ci informano sull’esito delle due sfide più attese, quelle di LDA e Guido. Secondo quanto raccolto dalla redazione del sito Quello che tutti vogliono sapere, sia LDA che Guido vinceranno le rispettive sfide mantenendo così la felpa e il loro banco all’interno della scuola.

Todaro e Peparini contro il ballerino Guido

Quella contro Guido è diventata ormai una vera e propria ossessione per Raimondo Todaro e Veronica Peparini. I due insegnanti faticano ad accettare la presenza dell’allievo di Alessandra Celentano e ogni settimana trovano un nuovo aspirante ballerino contro cui metterlo in sfida. Fin qui però l’allievo di danza classica ha superato tutte le sfide, compresa l’ultima che andrà in onda domenica sotto gli occhi attenti del giudice Marcello Sacchetta (uno degli storici ballerini professionisti del talent di Canale 5).

L’allieva di canto Ale saluta la scuola

Nel corso della puntata del 14 novembre di Amici 21 ci sarà anche una terza sfida, quella che vedrà la cantante Ale – ultima della classifica stilata da Nek domenica scorsa – opposta allo sfidante Andrea. Le anticipazioni ci svelano che purtroppo Ale verrà eliminata. Andrea è lo stesso ragazzo che aveva sfidato LDA alcune settimane fa, e con cui si era complimentata la stessa Maria De Filippi nonostante la sconfitta.

Nuovi bigliettini

Anche questa domenica si rinnoverà l’appuntamento con i bigliettini. Stavolta i riflettori saranno accesi su Serena, protagonista di un bigliettino anonimo scritto da uno degli allievi della scuola. Maria De Filippi porterà alla luce un interesse segreto per la ballerina, anche stavolta però c’è un problema: così come Giulia Stabile, per cui Mattia avrebbe preso una cotta, anche Serena è felicemente fidanzata con il cantante Albe.

Celentano e Todaro litigano a causa di Carola

Infine, nella nuova puntata di domenica il pubblico assisterà all’ennesimo scontro verbale tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Stavolta i due discuteranno in maniera animata a causa di Carola: Alessandra, la sua insegnante, ritiene che sia la ballerina più versatile di quest’anno, l’ex maestro di Ballando con le stelle invece non è d’accordo. Al termine di un’esibizione della danzatrice sarda, a conferma della sua tesi Raimondo esporrà tutte le lacune tecniche evidenziate dall’allieva di ballo. E dopo l’ennesima lite scoppiata dopo il passo a due tra Carola e Mattia, i due insegnanti hanno scelto di deporre per un momento l’ascia di guerra ballando al centro dello studio una bachata insieme.

Non ci resta che salutarvi, ricordando che l’appuntamento con la nuova puntata di Amici 21 è fissato per domenica 14 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14.