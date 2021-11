Grandi novità in arrivo per Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi potrebbe presto essere arricchito da una variante Vip. La conduttrice non ha mai negato di cercare sempre delle novità per quanto riguarda le sue trasmissioni in quanto odia la monotonia. Ebbene, a quanto pare il talk show pomeridiano subirà delle modifiche molto interessanti. Scopriamo quello che è emerso.

Amedeo Venza parla di una possibile versione Vip di Uomini e Donne

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha fatto uno spoiler degno di nota su Uomini e Donne. L’esperto di gossip ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il talk show pomeridiano potrebbe presto essere arricchito anche da una versione con personaggi famosi. Stando a quanto dichiarato dall’influencer pare proprio che si tratti di una cosa abbastanza certa.

Nello specifico, il protagonista ha detto: “È sempre più vicina e concreta l’idea di un arrivo di Uomini e Donne in versione Vip“. Successivamente, poi, ha aggiunto: “Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio“. Stando a quanto emerso dal profilo di Amedeo, dunque, pare che stavolta la redazione stia prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di dare la possibilità di trovare l’amore anche a personaggi già noti al pubblico da casa.

I tentativi falliti in passato e i presunti motivi

Questa non è la prima volta in cui viene data una notizia del genere. Anche alcuni mesi fa lo stesso influencer dichiarò che Maria De Filippi fosse pronta a rinnovare il suo format introducendo la versione Vip di Uomini e Donne. Quell’ipotesi, però, non fu mai avallata, o comunque è stata sempre di difficile realizzazione.

In questa circostanza, invece, sembra ci siano ottime opportunità che il tutto possa accadere davvero. I motivi celati dietro questa scelta non sono trapelati. Molto probabilmente, la conduttrice vuole apportare, ancora una volta, delle novità all’interno della sua trasmissione. Gli ultimi troni non hanno entusiasmato molto il pubblico da casa, molto più attratto dalle dinamiche del trono over, quindi, è probabile che questo sia un espediente per far alzare l’asticella dell’attenzione.