Dopo il successo delle quattro edizioni precedenti, La Pupa e il Secchione (e viceversa) sembra pronto a tornare su Italia 1. Non sappiamo ancora molto sul cast e sulle novità che caratterizzeranno l’amato format, ma è probabile che le nuove puntate andranno in onda nella primavera del 2022.

Per quanto riguarda la conduzione, pare che i vertici Mediaset abbiano chiesto a Enrico Papi di prendere il controllo. Non sarebbe la prima volta per lui, infatti, già in passato, aveva avuto la possibilità di gestire il reality show. Dalle prime indiscrezioni, però, è emerso che, per questa volta, quasi sicuramente, la trasmissione dovrà fare a meno di lui.

Perché Enrico Papi avrebbe rifiutato la conduzione?

Su questo non ci sono ancora conferme ufficiali. Tutto ciò che sappiamo è frutto solo di indiscrezioni. Sembra, però, che Enrico Papi, nonostante la ghiotta occasione, abbia deciso di declinare l’offerta. Il motivo pare legato soprattutto a una questione di immagine. Da tempo, infatti, il suo volto viene associato a Canale 5, dove ha avuto modo di condurre diversi programmi e di conquistare un’ampia fetta di pubblico. Attualmente, sta lavorando a un nuovo programma destinato alla fascia preserale che porta il titolo di Gong. Se tutto andrà per il verso giusto e i dirigenti Mediaset approveranno questa nuova idea, per il 2022 potremo avere un nuovo game show da guardare.

In ogni caso, gli interrogativi sulla prossima conduzione de La Pupa e il Secchione (e viceversa) restano ancora aperti. È probabile che nelle prossime settimane avremo qualche notizia in più sull’argomento.

Tutti i conduttori de La pupa e il secchione

Il fortunato format di Canale 5, ha visto la presenza di diversi conduttori. Il successo del programma, in parte, è stata dovuta anche alla loro capacità di coinvolgere e di indirizzare le dinamiche nel giusto modo. Eccola la lista completa dei diversi presentatori: