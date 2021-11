Venerdì 12 novembre andrà in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci informano che Alfonso Signorini dedicherà ampio spazio al rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, entrambi a rischio eliminazione insieme a Gianmaria Antinolfi. Nella puntata di lunedì scorso Miriana ha definitivamente chiuso la porta del suo cuore, dopo l’atteggiamento messo in mostra da Nicola negli ultimi giorni e durante la stessa diretta di lunedì.

Il figlio di Patrizia Mirigliani non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo, e si è lasciato andare a una frase infelice (anche ora stiamo usando un eufemismo) nei confronti della donna per cui professava amore fino a pochi giorni/poche ore prima. Prima di conoscere il nuovo eliminato del reality, ci sarà modo per una riappacificazione tra i due?

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 12 novembre

Le altre anticipazioni sulla diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci riferiscono che tornerà protagonista di nuovo il triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, anche se di amore fin qui si è visto ben poco. Dopo la puntata di lunedì, gli equilibri interni della Casa sembrano essere leggermente cambiati. Alex Belli ad esempio, pur ricevendo da Sonia Bruganelli l’immunità per riavvicinarsi in qualche modo a Soleil, ha preferito interagire con gli altri concorrenti della Casa, in particolare con Jessica Selassié.

Lo stesso ha fatto Soleil: un po’ a sorpresa l’influencer si è riavvicinata a Gianmaria, che dopo essersi beccato una nomination d’ufficio per mano dell’ex fidanzata le ha comunque ribadito di tenere molto a lei. Allo stesso tempo però Gianmaria si è sfogato in sauna con Aldo Montano sulla fatica che sta incontrando nell’allacciare una qualsivoglia conversazione con Sophie.

E a proposito di coppie, ce n’è un’altra che continua a far discutere, nonostante i ripetuti tentativi di presentare una realtà dei fatti diversa. Stiamo parlando della coppia – aggiungeteci pure le virgolette, quante ne volete – composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Sarà un caso, ma dopo la lettera della madre letta nella puntata dell’8 novembre, Manuel sembra abbia di nuovo fatto due-tre passi indietro rispetto alla posizione in cui era prima.

L’ex promessa del nuoto italiano si sta mostrando agli occhi di Lulù in maniera più fredda, comportamento questo che la principessa (sempre tra virgolette) d’Etiopia non può e non vuole accettare. Fin qui pochi, per non dire nessuno, hanno osato discutere con Manuel del suo atteggiamento con Lulù, dando molte volte l’impressione di usare due pesi e due misure. Che venerdì sia la volta buona?

Ricordiamo infine che nel corso della prossima puntata di venerdì Alfonso Signorini comunicherà al gruppo e al pubblico da casa il nuovo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip. Al televoto ci sono Gianmaria, Nicola e Miriana: il concorrente meno votato saluterà gli altri compagni di gioco per tornare alla vita di tutti i giorni fuori dalla Casa. A questo proposito, vi invitiamo alla lettura di quelle che sono le percentuali dei sondaggi sull’ottavo eliminato del Grande Fratello Vip 6.