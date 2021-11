Raffaella Fico ha dichiarato guerra a Soleil Sorge. Nonostante la showgirl sia stata eliminata tramite televoto dalla casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di non passare sopra agli insulti ricevuti. Secondo lei, il comportamento dell’ex di Uomini e Donne è stato così lesivo nei suoi confronti da non poter restare impunito.

Raffaella, in un’intervista per Nuovo, ha ammesso di aver chiamato in causa la giustizia e di aver sporto denuncia.

La porto in tribunale, determinate cose non vanno dette

Cosa è successo tra Raffaella Fico e Soleil Sorge?

Le telecamere del Grande Fratello Vip, più volte, sono state testimoni delle accese discussioni tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due, fin dall’inizio del reality show di Canale 5, hanno dimostrato di non andare molto d’accordo. Nel corso del tempo, però, la situazione non ha fatto altro che peggiorare a causa della continua rivalità. Raffaella si è sentita molto turbata dal comportamento di Soleil perché quello che sarebbe dovuto essere un gioco si è trasformato in motivo di stress e di offese senza limiti.

In particolare, la showgirl ha chiamato in causa una frase pronunciata da Soleil nel momento della sua uscita dal programma: “Bye Bit..h”.

Nonostante le parole siano in inglese, tutti conoscono il loro poco lusinghiero significato. Raffaella Fico non è riuscita ad accettare di essere umiliata in questo modo in diretta televisiva:

Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno

Cosa pensa realmente Raffaella di Soleil?

Raffaella Fico non ha mai fatto mistero del suo astio nei confronti di Soleil Sorge. Non c’è mai stato feeling tra loro, ma solo insulti e discussioni senza via di uscita:

Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua

Per ora non sappiamo ancora come evolverà la situazione. Sicuramente, le autorità dovranno valutare la situazione per decidere se dare un seguito alla denuncia o se archiviarla. In ogni caso. Raffaella Fico non è stata l’unica a scagliarsi contro i modi poco gentili di Soleil. Anche Miriana Trevisan, in una recente discussione, infatti, l’ha accusata di usare dei toni sbagliati.