I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dovuto affrontare una giornata decisamente difficile. Questa volta, il motivo di tanta agitazione non è stato legato alle continue liti che da giorni turbano la serenità dei protagonisti del reality di Canale 5, ma a un malore che ha colpito la più piccola delle tre principesse: Clarissa Selassié.

Sembra che la situazione non sia grave e che si sia risolta nel migliore dei modi, ma la paura è stata tanta. Inoltre, le telecamere, come sempre in questi casi, hanno interrotto le riprese per poi focalizzarsi su altri ambienti della casa. Ecco cosa è successo!

Clarissa Selassié sviene in bagno

La principessina ha trascorso un momento decisamente spiacevole. Mentre era in bagno, infatti, ha accusato un malore che le ha provocato uno svenimento. Non c’è stato bisogno dell’intervento del medico perché la ragazza ha ripreso velocemente i sensi ed è uscita dal locale camminando. Manila Nazzaro, però, rendendosi conto della situazione, l’ha riaccompagnata in bagno, forse per aiutarla a rinfrescarsi. Anche Soleil Sorge l’ha raggiunta immediatamente per sincerarsi delle sue condizioni.

Clarissa è apparsa piuttosto spaventata e, in preda al panico, ha chiesto alle due donne di chiamare Jessica Selassié. Non abbiamo un video dell’accaduto, ma sappiamo che questo evento ha causato molta confusione nella casa. Dopo aver riposato, la giovane principessina sembra stare molto meglio. Riesce a camminare da sola e a interagire tranquillamente con i suoi compagni di avventura.

Perché le telecamere non hanno ripreso la scena?

Il popolo del web ha rilasciato decine di commenti sui social per esprimere il suo disappunto riguardo alla scelta fatta dalla produzione. Il pensiero comune è che non ha avuto alcun senso censurare la scena visto che avere un malore non è motivo di vergogna. In realtà, è probabile che questa decisione sia stata presa per tutelare la privacy di Clarissa Selassié.