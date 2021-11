In queste ore, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto una brutta notizia da parte dello staff del programma. Nello specifico, gli autori hanno mandato in casa un comunicato il cui contenuto è stato poco gradito dai concorrenti. I vipponi, infatti, hanno subito una drastica riduzione del budget settimanale per fare la spesa per aver infranto alcune regole. Scopriamo cosa è successo.

Il GF Vip punisce i concorrenti per aver infranto il regolamento

I partecipanti del GF Vip sono perfettamente consapevoli che esiste un regolamento ben preciso da rispettare nei minimi dettagli se si vuole evitare di ricevere pesanti punizioni. Alcuni concorrenti, però, malgrado i molteplici richiami da parte della produzione, hanno continuato ad infrangere alcune regole, spingendo lo staff a prendere una drastica decisione.

Lulù Selassié e Sophie Codegoni, infatti, si sono recate in confessionale per prendere visione di un comunicato da leggere a tutti i concorrenti di questa edizione del reality show. Una volta giunte in salotto al cospetto di tutti i partecipanti, le due hanno letto quanto scritto: “Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale? A 340 euro”. In seguito, poi, c’era scritto:

“Considerando i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il Grande Fratello ha deciso che il budget sarà di 180 euro”. (Clicca qui per il video)

La reazione dei vipponi

Subito dopo aver annunciato questa drastica riduzione del budget settimanale per la spesa, tra i concorrenti si è creato un bel po’ di malumore. Lulù ha subito accusato Giucas Casella di essere il principale colpevole di questo provvedimento in quanto è quello che fuma di più e, di solito, lo fa anche in veranda.

In seguito, poi, si è aggiunta anche la Codegoni, la quale si è presa la sua parte di colpe. La ragazza ha ammesso di aver spesso infranto questo tipo di regola, pertanto, se ne assume tutta la responsabilità. Tuttavia, ha anche dichiarato di non essere l’unica, quindi, ha invitato i suoi compagni d’avventura a venire allo scoperto. In casa, però, c’è stato anche chi non ha preso di buon grado la decisione, specie in quanto ci sono dei concorrenti che non fumano affatto e comunque si sono trovati a dover accettare una punizione abbastanza dura.