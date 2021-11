Alex Belli potrebbe rischiare un provvedimento disciplinare per aver infranto il regolamento del Grande Fratello Vip. Nello specifico, pare che l’attore abbia compiuto un’azione non consentita dalle regole del programma, ovvero, consegnare un bigliettino a Lorenzo Amoruso. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il gesto di Alex Belli contro il regolamento del GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip di lunedì 8 novembre, in casa sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota. Tra di essi ce n’è uno in particolare che riguarda Alex Belli. In queste ore, infatti, Manila Nazzaro si è lasciata andare ad una conversazione alquanto interessante con Carmen Russo e Francesca Cipriani. Nello specifico, la concorrente ha svelato alle sue coinquiline un gesto, contro il regolamento, fatto da Alex. La donna ha detto:

“Alex ha dato un bigliettino a Lore”.

Nel fare questa confessione, però, Manila si è resa conto della gravità delle sue affermazioni, sta di fatto che ha provato a parlare a bassa voce nel tentativo di non farsi sentire. Il tutto, però, è stato inutile, in quanto tutti hanno udito perfettamente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cosa c’era scritto nel bigliettino?

Come se non bastasse, poi, a rendere ancora più intricata la faccenda ci ha pensato Carmen. La donna, infatti, ha provato a dirottare l’attenzione su di un altro discorso ed ha cominciato a parlare dei suoi orecchini. Questo modo di agire è stato interpretato da tutti come un tentativo di nascondere quanto stesse accadendo. Ad ogni modo, cosa c’era scritto dentro questo fantomatico bigliettino dato da Alex a Lorenzo?

La maggior parte dei telespettatori ritiene che al suo interno ci fosse un messaggio per Delia Duran. Durante la criptica conversazione tra Manila, Carmen e Francesca, però, è emerso che Belli potrebbe aver scritto un numero di cellulare sul bigliettino in questione. Se così fosse, dunque, il concorrente avrebbe infranto drasticamente il regolamento del programma e dovrebbe essere punito. Per il momento, però, non c’è stato nessun aggiornamento da parte dello staff del programma, quindi, non ci resta che attendere per saperne di più.