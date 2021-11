Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno chiuso la loro conoscenza al Grande Fratello Vip 6 e sono anche entrambi in nomination, per cui uno dei due potrebbe uscire venerdì sera, visto che devono scontrarsi con Gianmaria Antinolfi che è uno dei preferiti del pubblico.

Dopo l’addio con Miriana, Nicola insofferente chiede aiuto a Manuel

Dopo la lite avvenuta in diretta durante la puntata dell’8 novembre e la frase infelice che il 32enne ha pronunciato nei confronti di Miriana, i due non si sono più parlati. Se la showgirl sembra intenzionata a portare avanti la sua decisione di non dare alcuna chance a Nicola, il giovane ha chiesto aiuto a Manuel Bortuzzo su come comportarsi.

Durante la giornata di martedì, Nicola e Miriana non si sono rivolti la parola e il ragazzo è sembrato piuttosto insofferente, tanto che nella notte ha chiesto consiglio a Manuel: “Sento un vuoto dentro. Mi sembra tutto assurdo“, ha detto il figlio di Patrizia Mirigliani spiegando di sentirsi amareggiato per come sono andate le cose con la 49enne e per il fatto che adesso nemmeno si parlano più. Il nuotatore ha cercato di rassicurarlo e di fargli capire che deve prendere la palla al balzo per metabolizzare e iniziare un nuovo percorso:

“Tu sei fortunato. Il tuo percorso qui è cominciato proprio grazie a questa rottura. Adesso devi essere tu a vivere il dolore in maniera diversa. Devi metabolizzarlo, perché siamo già fortunati ad essere qui”

Miriana dura con Nicola, decisa a non volerlo più nemmeno come amico

E se Nicola sembra triste e in difficoltà, anche alla luce della possibile eliminazione di uno dei due durante la puntata del GF Vip 6 che andrà in onda venerdì 13 novembre, Miriana Trevisan, confidandosi con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, ha ribadito che non intende dare alcuna possibilità ad una persona che ha reagito in quel modo:

“Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. Ci vediamo fuori e non ne parliamo più qui perché la cosa era troppo intima e non volevo. E lui ha reagito con rabbia. Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia”

Parole molto dure che fanno ben capire come ormai sarà difficile in due giorni trovare un punto di incontro.