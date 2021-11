La prof Alessandra Celentano ha sbottato contro alcuni allievi del programma durante la puntata di Amici 21 trasmessa il 9 novembre. La storica insegnante di ballo, non ha preso di buon grado le critiche di alcuni allievi che si erano lamentati delle liti tra i prof.

Alessandra Celentano sbotta contro i ballerini a causa delle critiche ad Amici

Ad Amici 21 è andata in scena la sfuriata della Celentano. Tutto è nato dopo che gli allievi Guido e Mattia si erano lamentati prima delle liti tra prof e poi dei meccanismi televisivi da seguire. Parole che hanno fatto imbufalire la prof che ha deciso di farli convocare, insieme ai ballerini del programma, per parlare di ciò che era accaduto. Rivolgendosi a Mattia e a Guido ha tuonato:

“Ti ho sentito dire che qui è televisione, che i professori devono fare i meccanismi. Ma cosa venite a fare qua se pensate che sia tutto finto? Questa è una mancanza di rispetto. Se lo pensate tutti andatevene a casa. Non è rispettoso per tutti quelli che lavorano qua dentro. Ti ho sentito lamentare spesso, ma sapevi dove saresti venuto. Amici esiste da 20 anni, sapete a cosa andate incontro. Mi chiedo cosa sei venuto a fare ad Amici”

Ballerini convocati con tanto di sfuriata

La Celentano, insomma, non le ha mandate a dire agli alunni e ha ricordato loro che Amici è una vetrina importante e una palestra a cui non tutti hanno la possibilità di accedere. In particolare non ha gradito le battute contro i meccanismi televisivi, trovandoli non rispettosi. La professoressa di ballo ha chiesto anche agli altri ballerini se pensassero la stessa cosa e a quel punto potevano anche andare via. Vedremo nella prossima puntata del talent di Canale 5 che cosa succederà e se arriveranno altri ballerini.