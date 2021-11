Considerata da molti la regina di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua a far parlare di sè per il suo modo di fare. Nella puntata che è stata trasmessa oggi 9 novembre, la dama torinese si è cimentata nella danza del ventre.

Era in esterna con Costabile e ha deciso di ballare per lui. Cosa che ovviamente non è passata inosservata in studio e nemmeno al pubblico da casa.

Le critiche di Tina Cipollari contro Gemma a Uomini e Donne

Che non scorre buon sangue tra Tina Cipollari e Gemma si sa bene. Nella nuova puntata di Uomini e Donne l’opinionista non ha potuto fare a meno di dire alla dama ciò che pensa, in particolar modo riferendosi alla sua esibizione per Costabile durante l’esterna.

Quando Tina vede il video della danza del ventre sbotta e le dice senza mezzi termini:

Gemma non vali niente!

Un commento che nessuno vorrebbe mai ricevere e Gemma durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda si è dovuta difendere dalla Cipollari che non perde mai occasione per attaccarla.

I dubbi di Gemma su Costabile. Si sente per telefono con un’altra

Nonostante Gemma abbia ammesso nella puntata precedente di avere dei dubbi su Costabile, si sente di voler continuare la frequentazione con lui anche fuori dallo studio. E sicuramente ha dato prova del suo interesse quando si è cimentata nella danza del ventre.

Sul momento Costabile ha accettato questa forma di seduzione e sembrava anche apprezzarla. In studio però le cose sono cambiate e hanno discusso per una recente scoperta da parte di lei.

Gemma è venuta a conoscenza del fatto che il cavaliere si sente con un’altra delle dame di Uomini e Donne (Dominique).

Lui non ha mentito e non si è tirato indietro, ha infatti confermato di aver ricevuto il numero dalla redazione e di averla chiamata. La dama del trono over non l’ha presa bene, pensava infatti di avere l’esclusiva con lui. Cosa che è stata duramente smentita dai fatti.