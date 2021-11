Nelle prossime puntate di Uomini e Donne il pubblico assisterà ad un episodio davvero trash che riguarda Armando, Marcello e Maria De Filippi. Tutto comincerà nel momento in cui Incarnato informerà il suo rivale di essere in possesso di alcune segnalazioni che lo incastrerebbero e metterebbero in luce la sua cattiva fede. Ad ogni modo, la conduttrice smonterà in men che non si dica il napoletano in quanto la donna subito si renderà conto che l’autrice di tale segnalazione sia una persona ben nota al programma.

Le accuse di Armando contro Marcello

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che Armando e Marcello avranno un diverbio molto acceso. I due non si stimano reciprocamente e soprattutto il napoletano sta provando in tutti i modi a screditare il suo rivale. Nei prossimi appuntamenti con il talk show pomeridiano, infatti, vedremo che Incarnato continuerà a sostenere che il suo interlocutore sia falso e costruito. Nello specifico, insinuerà che Marcello sia ancora molto legato alla sua ex fidanzata, al punto da averci trascorso anche le vacanze estive insieme.

Come prova delle sue affermazioni, Armando mostrerà una foto in cui è ripreso Marcello al mare. Quella per Armando sarà la prova inconfutabile del fatto che il suo rivale abbia trascorso le vacanze in Puglia insieme alla sua ex fidanzata. Marcello, però, non resterà certamente in silenzio e restituirà al mittente tutte le accuse in men che non si dica.

Maria De Filippi smonta la segnalazione contro Uomini e Donne

In particolar modo, l’ex di Ida Platano dirà che quello scatto è stato fatto in Liguria, durante una vacanza con alcuni suoi amici. Lui e la sua ex, infatti, non hanno più nulla a che fare l’una con l’altro. Questa tesi verrà confermata anche da Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, dirà ad Armando che la segnalazione che ha ricevuto è stata fatta da una donna ben nota al programma. Per questioni di privacy, la padrona di casa non potrà fare il nome della diretta interessata.

Ad ogni modo, si tratterebbe di una signora che da molto tempo le sta provando tutte per riuscire a screditare la redazione e tutto il programma. Proprio per tale motivo, le affermazioni di Incarnato non potranno essere considerate attendibili. Resosi conto della gaffe, dunque, Armando deciderà di fare un passo di distensione verso Marcello. I due, infatti, dopo aver discusso aspramente, arriveranno addirittura a stringersi la mano in segno di pace.