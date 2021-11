Share ai massimi per il Grande Fratello Vip 6. Nonostante questo però il Reality Show attira polemiche su diversi fronti. L’ultimo a criticarlo è stato proprio il Codacons.

Secondo il presidente dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori tutto ciò che si vede nella casa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe studiato a tavolino, insomma, non c’è spontaneità e si tratta niente di meno che di una messa in scena.

Codacons attacca duramente il Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Codacons attacca il Grande Fratello Vip. E’ toccato anche alla sesta edizione. Secondo l’associazione sarebbe tutta una messa in scena e i concorrenti non sono nient’altro che attori che “leggono” un copione che arriva dall’alto.

La loro idea è che da fuori qualcuno decide e mette i concorrenti in una condizione tale da fare cose che attirano l’attenzione del pubblico. L’associazione dice che c’è poca autenticità dietro e, il fatto di non dichiararlo, è una presa in giro per chi lo guarda da casa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Grande Fratello Vip 6 e l’errore di Giucas Casella

Questa è l’idea del presidente di Codacons. Da poco infatti ha dato la sua opinione, dicendo che:

Quello che vedete non è mai spontaneo ma studiato a tavolino […] Il GF Vip è pieno delle solite schifezze e scenette trash. L’edizione di quest’anno è decadente

Accuse forti che sembrano nascere da un errore della regia della scorsa settimana. Giucas Casella doveva ipnotizzare i presenti in studio.

Sul gobbo elettronico però c’era la scaletta della serata, che recitava che opinioniste e autori erano già a conoscenza di cosa sarebbe successo e come dovevano comportarsi.

Il gioco è stato smascherato. In pratica tutti si sono resi conto che l’obiettivo era quello di far credere al pubblico che l’esperimento avesse dato i giusti risultati.

Alfonso Signorini, in attesa di una reazione

A questo punto non dobbiamo far altro che aspettare la risposta di Alfonso Signorini, la quale probabilmente non tarderà ad arrivare. Il noto conduttore del Grande Fratello Vip 6 infatti sicuramente rispondere al Codacons, che sta lanciando accuse pesanti.