Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? Il primo concorrente a rischio eliminazione nel prossimo appuntamento di venerdì è Gianmaria Antinolfi, che dopo essere stato battuto da Soleil Sorge al televoto di lunedì si è visto “regalare” dall’ex fidanzata la nomination d’ufficio. Una scelta telefonata quella di Soleil, come ha subito ammesso l’imprenditore campano.

Soleil ha deciso di mandare Gianmaria direttamente al televoto: resta quindi a rischio eliminazione e dovrà sfidare al televoto i nominati di questa sera. #GFVIP pic.twitter.com/2eLgaR1xFV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

I tre concorrenti finiti al televoto durante diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. In occasione della puntata di venerdì il meno votato sarà eliminato e dovrà abbandonare per sempre la Casa (biglietto di ritorno permettendo).

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Miriana e Nicola. #GFVIP pic.twitter.com/hwkEbOt2OC — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2021

Nel corso delle nomination, Nicola si è reso protagonista di una frase infelice (per usare un eufemismo) nei confronti di Miriana, dettata dalla rabbia per la decisione della showgirl di interrompere la storia con il giovane. Il figlio di Patrizia Mirigliani, dopo le parole della Trevisan, si è scagliato contro la donna verso cui professava amore dicendole: “Vai da chi ti tratta male”. Dallo studio è subito intervenuto Alfonso Signorini, invitando il ragazzo a vergognarsi per quanto appena pronunciato e chiedere immediatamente scusa a Miriana.

Ecco chi ha nominato chi:

Gianmaria nomina Davide

Carmen nomina Nicola

Davide nomina Nicola

Sophie nomina Nicola

Giucas nomina Nicola

Francesca nomina Nicola

Nicola nomina Miriana

Miriana nomina Nicola

Aldo nomina Davide

Le principesse nominano Nicola

Alex nomina Miriana

Katia nomina Nicola

Soleil nomina Miriana

Manuel nomina Carmen

Manila nomina Nicola

Ricordiamo che gli immuni della diciassettesima puntata erano Aldo Montano, le principesse Selassié, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, insieme a Soleil (la più votata dal pubblico) e Alex Belli, scelto dall’opinionista Sonia Bruganelli (in questa puntata Adriana Volpe non ha votato).

Chi uscirà tra Gianmaria, Nicola e Miriana? Appuntamento a venerdì prossimo, quando andrà in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 6.