Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 8 novembre. A seguire le ultime notizie sulla diciassettesima diretta trasmessa in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato dal pubblico? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha avuto per protagonista ancora una volta Alex Belli. All’inizio della diretta è andato in scena il confronto tanto atteso tra l’ex attore di Centovetrine e Soleil Sorge, dopo che il loro rapporto si è un po’ incrinato in seguito alle parole di Delia Duran, la moglie di Alex. Un blocco lunghissimo quello dedicato da Alfonso Signorini ai due concorrenti più chiacchierati della Casa, fino a raggiungere un compromesso evidentemente accettabile: nulla cambia nel rapporto tra l’attore e l’influencer, ma con maggiore rispetto nei confronti della moglie di lui.

Cosa cambia oggi tra Alex e Soleil? #GFVIP pic.twitter.com/8Ud6bMcyCG — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Soleil non ha poi affatto preso bene gli insulti ricevuti da Delia in occasione della sua ultima ospitata a Pomeriggio 5. L’attrice e modella venezuelana ha ribadito che secondo lei Soleil è una gatta morta, dando dunque la colpa maggiore per la situazione che si è creata all’interno della Casa a lei e non al marito. E a proposito di matrimonio, Alex Belli – nel rispondere a una domanda diretta di Adriana Volpe – ha fatto luce sulle nozze con Delia: lui è separato, ma non ancora divorziato, dalla prima moglie Katarina, mentre quest’estate con Delia Duran c’è stato un semplice scambio di promesse di matrimonio e una festa per celebrare il loro amore. Di fatto, per la legge italiana Alex e Delia non sono sposati.

Alfonso Signorini volta pagina con un’altra storia d’amore, quella tra Giucas Casella e la sua cagnolina Nina. L’affetto che lega l’illusionista a Nina è indescrivibile, come dimostra quanto andato in scena lungo la passerella che precede l’ingresso della Casa. Non è la prima volta che in questa edizione viene dato spazio all’amore che intercorre tra i concorrenti del Grande Fratello e i loro affettuosi amici a quattro zampe (vedi Katia), a dimostrazione di come sia una tematica che sta molto a cuore al conduttore. E il pubblico da casa ringrazia.

Intanto si torna a parlare delle “coppie” nate all’interno della Casa del Grande Fratello. I primi a parlare sono Miriana Trevisan e Nicola Pisu: come molti sospettavano da alcune settimane, la storia – se così può essere definita – è definitivamente tramontata, come ha ammesso senza troppi giri di parole Miriana su domanda diretta di Signorini. Sembrano invece aver trovato un punto di equilibrio Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nonostante dall’esterno una persona molto vicina a Manuel abbia voluto mettere i puntini sulle “i” riguardo a una questione delicata. Il riferimento è alla lettera scritta dalla madre dell’ex promessa del nuoto, che ha criticato in modo pesante l’atteggiamento prima e le parole poi di Lulù. Manuel però non sembra preoccuparsene molto, dal momento che ha imparato a conoscere bene la ragazza con cui condivide questa sua esperienza al Grande Fratello.

La mamma di Manuel ha deciso di scrivere una lettera… una grande emozione per lui… ma per Lulù è un momento decisamente più complesso da affrontare. #GFVIP pic.twitter.com/58vXsuLPav — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Prima di conoscere il nome del concorrente più votato al televoto, Alfonso Signorini regala una bellissima sorpresa a Manila Nazzaro: la visita del suo compagno Lorenzo Amoruso, con il quale convive a Roma in una splendida abitazione. L’uomo, pur di poter abbracciare la donna della sua vita, accetta di stare in isolamento per 7 giorni. Un amore granitico, come la schiena dell’ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, come confermato dall’altro grande sportivo della Casa, Aldo Montano. E dopo una dichiarazione d’amore del genere, a quando il matrimonio?

"Tu sei la donna della mia vita". Manila riceve la più bella delle dichiarazioni… proprio ora. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/jEBcYeS8wK — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Infine è arrivato il momento di conoscere l’esito del televoto. La concorrente più votata dal pubblico è stata Soleil Sorge. L’influencer italo-americana, dopo aver festeggiato insieme ad Alex e Davide Silvestri, ha scelto di mandare direttamente al televoto di venerdì Gianmaria Antinolfi.

Soleil ha deciso di mandare Gianmaria direttamente al televoto: resta quindi a rischio eliminazione e dovrà sfidare al televoto i nominati di questa sera. #GFVIP pic.twitter.com/2eLgaR1xFV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 8, 2021

Per conoscere gli altri due concorrenti al televoto di venerdì, che decreterà il nuovo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello, vi invitiamo alla lettura del nostro articolo dedicato alle nomination di ieri sera.