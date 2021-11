La decisione di allungare fino a marzo 2022 il Grande Fratello Vip 6 richiede l’ingresso di nuovi concorrenti. Ci sono già i primi candidati e la cosa si sta facendo davvero interessante.

Tanti i personaggi famosi che si sono dimostrati interessati a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini resterà a farci compagnia più del previsto e questo richiede senza dubbio l’ingresso di altri vipponi.

I cinque famosi che vogliono entrare al Grande Fratello Vip 6

Fino a ora sono cinque i vip che hanno dichiarato di voler vivere questa esperienza e si, portare un po’ di novità tra i concorrenti già presenti nella casa di Cinecittà. Vediamo chi sono i candidati e se davvero la produzione del Grande Fratello Vip 6 li accetterà o meno.

In prima fila c’è Luciana Turina, che recentemente in un’intervista disse di voler partecipare a un reality, magari proprio il GFVip 6. Iva Zanicchi è una delle candidate e lo ha ammesso in un’occasione che le piacerebbe partecipare. Attualmente però sappiamo che è impegnata su Canale 5 a condurre lo show D’Iva.

La candidata numero 3 per entrare nel Grande Fratello Vip 6 è la cantante Wilma Goich, che nel settimanale diretto proprio da Signorini ha detto che effettivamente vorrebbe provare, specie da quando la figlia è morta prematuramente.

Infine si sono dimostrati interessati anche Vera Gemma (Isola dei Famosi 2021) e Luigi Mastroianni (ex tronista di Uomini e Donne).