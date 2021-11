Dopo l’esito del televoto di ieri del Grande Fratello Vip in cui Soleil Sorge è stata considerata la preferita dal pubblico da casa, i telespettatori hanno cominciato a farsi delle domande. Così come loro, anche alcuni influencer conosciuti, tra cui Deianira Marzano, hanno cominciato ad indagare sulla questione e, a quanto pare, sono emersi dei retroscena inediti inerenti lo staff della ragazza. Scopriamo cosa è emerso.

Le accuse contro lo staff di Soleil Sorge

Stando a quanto emerso dal televoto della puntata dell’8 novembre del GF Vip, Soleil Sorge è stata giudicata come la concorrente più amata tra le persone che erano in nomination. Ad ogni modo, sul web in molti stanno cominciando a pensare che le cose non stiano esattamente così. Nello specifico, lo staff della giovane è stato accusato di modificare l’esito delle votazioni attraverso l’ausilio di gruppi appositi.

L’influencer Deianira, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una chat privata relativa ad un gruppo social di supporto a Soleil. Su tale gruppo pare sia presente lo staff della ragazza e tanti fan i quali voterebbero costantemente la protagonista allo scopo di farla restare il più a lungo possibile nella casa più spiata d’Italia. Queste persone, dunque, altererebbero l’esito del televoto portando la Sorge ad essere sempre favorita.

Lo staff non si è espresso sulla vicenda

Al momento, però, la situazione è ancora piuttosto intricata. Lo staff presente all’interno di questo gruppo, così come di molti altri, non si sa se sia quello che effettivamente gestisce l’account e gli affari di Soleil, oppure se sia semplicemente lo staff del gruppo di fan. Gli utenti dei social, quindi, sono in attesa di scoprire quale sia la verità.

Sul profilo Instagram della concorrente, però, non è presente alcun filmato o foto volti a chiarire che cosa stia succedendo. Pertanto, non ci resta che attendere le prossime ore per capire se il “vero” staff della giovane interverrà e darà una spiegazione a tutti i telespettatori del GF Vip.