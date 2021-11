In questi giorni Soleil Sorge si è resa protagonista di un gesto che non è affatto piaciuto al pubblico da casa. I concorrenti hanno stabilito dei turni settimanali in cui è necessario adempiere alle faccende domestiche. Una volta giunto il turno dell’influencer di dover pulire la cucina, però, la giovane si è rifiutata. Come se non bastasse, però, la protagonista si è anche presa gioco delle concorrenti che, invece, si sono subito adoperate per pulire tutto.

Soleil rifiuta di lavare i piatti al GF Vip

Soleil Sorge ha assunto un comportamento poco gradito dal pubblico da casa nel corso di questi giorni. Lo staff del Grande Fratello Vip ha organizzato una piccola festa per onorare il compleanno di Miriana Trevisan. Quella stessa sera sarebbe stato il turno di Soleil di lavare i piatti, ma la ragazza si è rifiutata. Considerando la mole elevata di cose da pulire a causa della festa, la protagonista è venuta meno al suo incarico.

Manila Nazzaro, Carmen Russo e le principesse Selassié, allora, si sono subito messe all’opera per cercare di mettere tutto in ordine e pulire. Questo gesto altruistico da parte delle donne in questione, però, invece che essere visto in maniera riconoscente è stato oggetto di beffa. Soleil, infatti, ha cominciato a prendere in giro le sue coinquiline.

La Sorge si prende gioco delle coinquiline

Dopo essersi rifiutata di lavare le stoviglie, malgrado fosse il suo turno, la Sorge si è avvicinata ad Alex Belli ed ha cominciato a prendere in giro le donne che stavano, invece, sgobbando in cucina. Carmen ha sbottato dicendo: “Noi ci mettiamo in mezzo per aiutare”, mentre una delle principesse ha replicato: “Però se non stanno neanche qua”.

La Sorge, allora, dal giardino ha cominciato a fare dell’ironia dicendo: “Hai voluto cucinare? Mo’ pulisci“. In seguito ha aggiunto: “Ti piace preparare la torta…”. Il video in questione ha letteralmente indignato il popolo del web che, infatti, si è scagliato contro la giovane dandole dell’ingrata e scostumata.