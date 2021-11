E’ arrivata al capolinea la frequentazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 6? A vedere ciò che è successo durante e dopo la puntata andata in onda ieri sera si direbbe di si, a tal punto che si sono nominati.

Miriana e Nicola si nominano a vicenda al GF Vip 6

Nicola Pisu non aveva mai nascosto un certo interesse per la Trevisan, mentre quest’ultima, anche a causa della differenza d’età, non si era mai lasciata andare davvero. Ieri sembra arrivata la resa dei conti. I due hanno litigato in diretta e dopo i filmati mostrati da Signorini, la showgirl ha sbottato e davanti a tutti ha detto che con il 32enne non ci sarebbe stato un seguito.

Quando Miriana ha ricevuto la lettera del figlio tutti sono andati ad abbracciarla meno che il giovane furibondo. La ex coppia è anche arrivata a nominarsi. Nel momento di tirare fuori la carta della nomination, Pisu ha fatto il nome di Miriana:

“Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’. Poi mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica.. Meriti uomini che ti trattano male”

A quel punto anche Miriana ha ricambiato la nomination:

“Avevo detto che mi sarei presa del tempo per pensarci. A me questo carattere non mi piace. Un uomo che non abbraccia una madre dopo la lettere dal figlio non è amore”

Il web contro Nicola per le parole dette a Miriana

Le parole di Nicola Pisu, che ha appunto detto alla Trevisan di meritare un uomo che la tratti male, ha creato un certo scompiglio sul web e molti si sono accaniti contro il ragazzo per le parole pronunciate. Anche Signorini ha sbottato contro di lui: “Hai detto una cosa orrenda. Devi vergognarti. Vergognati di questa frase. Chiedi almeno scusa” ha tuonato il conduttore.

Dopo la puntata gli animi si sono scaldati ancora di più, Nicola ha continuato a dire che Miriana lo ha illuso e di non voler restare nella casa se c’è anche lei che non vuole più vedere, mentre la showgirl, rimasta malissimo per le parole pronunciate dal 32enne, sembra aver messo un punto definitivo.