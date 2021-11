Nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finiti al televoto Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi. Il meno votato dei tre sarà l’ottavo eliminato del Grande Fratello: il nome sarà comunicato al pubblico e al resto degli inquilini della Casa dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata di venerdì 12 novembre.

Chi sarà il prossimo concorrente eliminato? In questo articolo trovate i risultati dei sondaggi del portale grandefratello.forumfree.it, tra i più affidabili disponibili in rete.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 12 novembre: i risultati del sondaggio

Per il momento i sondaggi sul televoto della puntata del Grande Fratello Vip in onda il 12 novembre vedono salvo Nicola Pisu (41%), in seconda posizione Gianmaria Antinolfi (32%) e ultima, quindi candidata all’eliminazione, Miriana Trevisan (27%).

Non è detto comunque che le percentuali restino le stesse anche nei prossimi giorni, quando si avvicinerà il momento della verità per uno dei tre concorrenti al televoto.

Se dobbiamo essere sinceri, ci meraviglierebbe vedere Miriana uscire venerdì prossimo, dopo aver già vinto diversi televoti nelle scorse puntate. Un’eventuale uscita della showgirl napoletana, che da poco ha festeggiato nella Casa del Grande Fratelo il suo 49° compleanno, sarebbe il segnale inequivocabile di come il fandom di Soleil Sorge riesca a decidere le sorti anche degli altri concorrenti: in positivo, vedi Alex Belli, o in negativo, vedi Ainett Stephens, Andrea Casalino e Samy Youssef.

Anche l’eliminazione di Gianmaria Antinolfi sarebbe una sorpresa, soprattutto alla luce del risultato sorprendente ottenuto al televoto di lunedì, quando si è piazzato al terzo posto con il 22% delle preferenze, alle spalle di Soleil (36%) e Carmen Russo (25%), ma soprattutto davanti a Davide Silvestri (12%) e Alex Belli (5%).

Ci meraviglieremmo invece se fosse proprio Nicola a salvarsi. Dopo la frase infelice pronunciata nel finale della puntata di lunedì all’indirizzo di Miriana ed essersi attirato l’antipatia di quasi tutti i concorrenti della Casa, è difficile immaginare un futuro nella Casa del Grande Fratello per il figlio di Patrizia Mirigliani. Al momento però, i risultati dei sondaggi sembrerebbero dargli ragione, anche con un vantaggio piuttosto rassicurante sui diretti sfidanti: +9% su Gianmaria e oltre 14 punti percentuali su Miriana.

In ogni caso la partita resta aperta. Ricordiamo che per la nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 c’è da aspettare ancora un po’, quindi nuovi “scivoloni” (verbali e non) sono sempre in agguato. Gianmaria, Nicola o Miriana, chi sarà il prossimo concorrente del GF Vip 6 a lasciare il reality?