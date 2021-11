Sembra che Barbara d’Urso non abbia preso di buon grado la chiusura di Live, il suo programma che andava in onda su canale 5. Secondo un produttore di Mediaset che ha preferito restare anonimo, la nota presentatrice vorrebbe riportare in onda il talk show.

Live – Non è la D’Urso è stato per tanto tempo un programma di punta su canale 5. A marzo però hanno preso la decisione di chiuderlo e, nonostante Barbara d’Urso sia molto attiva in questo momento con Mediaset, sembra che desideri poter riportare in onda il talk show nella fascia serale, però con alcune modifiche.

Le dichiarazioni del produttore Mediaset, Barbara d’Urso vuole riprendere con Live

Non sappiamo chi è il produttore che ha rilasciato la dichiarazione, però da ciò che ha detto sembra proprio che desidera riprendere con il suo lavoro in Live, però con alcune modifiche. E’ stato detto:

Lei spera di convincere l’azienda a riportare in onda Live, magari non più sotto testata giornalista ma sotto l’ombrello della struttura intrattenimento

Una dichiarazione importante che si dice non solo che la d’Urso desidera riprendere con Live, ma vuole anche cambiarlo passando dall’essere una testata giornalistica, centrata perciò su argomenti come la politica e l’attualità, ad argomenti che intrattengono il pubblico e perciò un po’ più leggeri.

Ci sono speranze? Può essere. Il produttore infatti dice anche che:

La d’Urso portava ascolti superiori al 12% con una spesa molto contenuta rispetto a produzioni come Avanti un altro di sera, Scherzi a parte e All Together Now”

Un appiglio importante per la presentatrice. Il fatto che i programmi che la sostituiscono non portano gli ascolti sperati, può aiutarla a convincere i piani alti a far tornare Live.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Barbara d’Urso, inizierà a condurre un reality show?

Oltre alle indiscrezioni su Live ci sono altre novità che riguardano Barbara d’Urso. Sembra che possa esserci la possibilità di vederla in un noto reality show Mediaset nei panni della conduttrice.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere lei il nuovo colto dell‘Isola dei Famosi 2022. Essa viene reputata da Mediaset una conduttrice esperta e capace più di Ilary Blasi, la quali non è riuscita a superare la prova a pieni voti. Insomma, un programma dai costi esorbitanti richiede qualcuno capace di portarlo avanti perfettamente.