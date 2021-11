Sangiovanni è stato uno dei protagonisti assoluti di Amici. Il giovane cantante veneto, grazie all’esperienza nel programma di Maria De Filippi, non solo ha trovato l’amore con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, ma anche ottenuto un ottimo successo e oggi si sta affermando nel panorama musicale.

Sangiovanni e le confessioni sulle bestemmie ad Amici

Durante un’intervista concessa a Fedez, il giovane ha raccontato alcuni particolari e retroscena che riguardano la sua partecipazione al talent. Il cantante milanese ha intervistato Sangiovanni e gli ha chiesto se anche ad Amici chi bestemmia viene eliminato come accade al GF Vip.

Per tutta risposta, il giovane cantante di “Raggi Gamma“, ha risposto che nel momento in cui si entra nel programma i redattori fanno presente che non si può bestemmiare e che ovviamente bisogna mantenere comportamenti adeguati, ma è capitato di bestemmiare e nessuno ha preso provvedimenti. Insomma, ha fatto capire che durante la sua esperienza qualcuno aveva sicuramente bestemmiato:

“Non uccidetemi redattori di Amici. Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa… È successo. Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte.”

Il concorrente che aveva bestemmiato appena arrivato

Addirittura Sangiovanni ha parlato di un concorrente che era arrivato ad Amici e aveva ammesso di aver un problema, ossia bestemmiava spesso quando si arrabbiava e che lo stesso giorno dopo aver sbattuto un dito contro un muro bestemmiò subito:

“La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”

Intanto, il 19enne veneto si sta godendo il successo dopo il talent e anche la sua storia con Giulia Stabile sembra procedere a gonfie vele.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina