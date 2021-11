Nel corso del fine settimana appena trascorso ci sono state delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Tra gli eventi maggiormente degni di nota ci sono stati alcuni diverbi tra Ida e Diego. I due erano sul punto di lasciare il programma qualche settimana fa, tuttavia, qualcosa è andato storto e nel corso della precedente registrazione c’è stato un nuovo scontro. Il disguido, a quanto pare, verrà tagliato in fase di montaggio in quanto sono stati tirati in ballo argomenti troppo delicati.

Ida e Diego discutono nella scorsa registrazione di Uomini e Donne

Le talpine de Il Vicolo della news sono solite raccontare quanto accade durante le registrazioni di Uomini e Donne in quanto presenti in studio durante le riprese. Alcune cose accadute tra venerdì e sabato scorso, però, sembra che non andranno mai in onda in tv. Il motivo risiede nel fatto che sono stati tirati in ballo argomenti troppo sensibili per i quali è stato necessario intervenire.

In particolare, tutto è cominciato nel momento in cui Maria De Filippi ha mandato in onda una clip relativa ad uno sfogo avuto da Diego dopo la precedente registrazione. Il cavaliere si è detto deluso e triste di come siano andate a finire le cose con Ida. Lei ha deciso di dargli un’altra chance, al punto che l’esterna si è conclusa con i due che hanno dichiarato di volerci riflettere un po’.

Diego chiede a Maria di censurare delle scene

Una volta tornata la linea allo studio, poi, i due si sono confrontati ed hanno espresso le loro ragioni. Il cavaliere ha esordito dicendo che la dama sia stata molto assente nel corso della settimana. Lei, dal canto suo, ha replicato dicendo di non avere un granché da dirgli. Diego, allora, l’ha redarguita dicendo che gli avrebbe potuto rispondere su alcune questioni inerenti suo figlio. Queste parole hanno fatto perdere la brocca alla Platano, la quale ha esortato il suo interlocutore a tenere lontani i bambini da questa storia.

Resosi conto dell’errore, quindi, Diego ha chiesto alla conduttrice di tagliare quel pezzo in quanto non voleva che il ragazzino vedesse tutto ciò. Molto probabilmente, dunque, la padrona di casa lo accontenterà considerando la sensibilità del tema. In seguito, poi, nel dibattito sono intervenuti anche Armando Incarnato e Tina Cipollari i quali hanno accusato il cavaliere di essere solo un bugiardo. La Platano, esausta, ha manifestato la volontà di andare via in quanto non riesce a trovare nessun uomo nel programma. Diego ha deciso di seguirla ma, al momento, non si sa se i due si stiano ancora sentendo oppure no.