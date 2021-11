Nella puntata odierna di Uomini e Donne, lunedì 8 novembre, è accaduto un fatto alquanto imbarazzante. In particolar modo, durante un’esterna Ciprian ha fatto un succhiotto alla tronista Andrea Nicole, cosa che chiaramente non è stata mostrata. Il ragazzo, dunque, una volta giunti in studio ha provato ad “insabbiare” il tutto, ma con scarsi risultati. Maria De Filippi, infatti, si è resa conto di tutto e ha finito per mettere in imbarazzo i due protagonisti.

L’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian va alla grande

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e ne sono accadute delle belle. Nella parte conclusiva della messa in onda si è parlato di Andrea Nicole. La ragazza è uscita in esterna con Ciprian. Dopo aver parlato un po’ di tempo con Alessandro, spiegandogli i motivi per i quali ha scelto di non portare lui in esterna, la conduttrice ha fatto entrare l’altro corteggiatore. I protagonisti, dunque, si sono seduti al centro dello studio per raccontare della loro uscita.

I due sono stati molto bene, hanno chiacchierato e si sono scambiati tenere effusioni. Malgrado questo, però, tra loro non è scattato nessun bacio. Andrea Nicole ci ha tenuto a precisare di essere stata lei a non volerlo in quanto desidera dare luogo a delle uscite che prevedano anche altro rispetto al solo approccio fisico. Ebbene, la donna è riuscita perfettamente nel suo intento. Ad ogni modo, mentre i due ragazzi stavano commentando la loro esterna, Ciprian ha detto una cosa sottovoce alla tronista.

Il succhiotto e la gaffe della De Filippi a Uomini e Donne

In particolare, il corteggiatore le ha chiesto di spostarsi i capelli. Il protagonista credeva di non essere ascoltato, ma non è stato così. La padrona di casa, infatti, si è resa conto di quella frase ed ha chiesto al suo interlocutore per quale motivo avesse chiesto a Nicole di modificare l’acconciatura. I due si sono mostrati un po’ imbarazzati, ma poi lui non ha potuto fare a meno dal raccontare la verità. Nel dettaglio, ha detto che Andrea avesse un segno sul collo a causa di un succhiotto fatto da lui durante l’esterna, pertanto, le aveva chiesto di coprirlo per non farlo vedere.

In studio è calato il gelo e Maria si è sentita mortificata per la sua intromissione. La conduttrice credeva che Ciprian le avesse chiesto di spostare i capelli in quanto la gradiva in quel modo, mai andava all’idea che potesse trattarsi di un fatto simile. La presentatrice, dunque, si è scusata con i due ragazzi ed è andata avanti.