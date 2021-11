In questo periodo Mediaset sta lavorando alla programmazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva di Canale 5, quella del 2022. A tal proposito, dunque, pare che per Barbara D’Urso possa arrivare una bella rivincita dopo il difficile periodo che sta vivendo a causa del forte ridimensionamento delle sue trasmissioni. Scopriamo quello che è emerso.

Il ritorno dell’Isola dei famosi nei palinsesti di Canale 5

La programmazione Mediaset del 2022 preannuncia il ritorno del reality show incentrato sulla sopravvivenza, ovvero, l’Isola dei famosi. Tale trasmissione è stata condotta da Ilary Blasi l’anno scorso, la quale si è fatta accompagnare in quest’avventura da ben tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Il programma, dunque, dovrebbe tornare regolarmente in onda una volta finito il Grande fratello Vip di Alfonso Signorini. Per tale ragione, si parla di un inizio nel periodo primaverile. In origine, tale reality show non sarebbe dovuto andare in onda in quanto si parlava di un possibile ritorno de La Talpa, pronto a cimentarsi nella quarta stagione. Ad ogni modo, Mediaset ha deciso non cambiare la strada vecchia per quella nuova.

La possibile rivalsa di Barbara D’Urso

La Talpa, infatti, non andrà in onda in primavera ed è probabile che sarà trasmesso in autunno del 2022. Ad ogni modo, la vera novità sta nel fatto che la prossima edizione dell’Isola dei famosi potrebbe non essere più condotta da Ilary Blasi, bensì da Barbara D’Urso. A dare questa notizia è stato Riccardo Signoretti, che sulla sua rivista ha svelato:

“Isola dei famosi, ora dicono D’Urso al posto di Ilary Blasi”.

Al momento, però, non c’è stata nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei diretti interessati, pertanto, non ci resta che attendere per sapere qualcosa in più. Se questa indiscrezione dovesse avere un fondo di verità, per la D’Urso si tratterebbe di una vera rivincita. Dopo aver assistito alla chiusura di due suoi programmi e al ridimensionamento di Pomeriggio 5, dunque, Lady Cologno potrebbe tornare ad occupare la prima serata della rete.