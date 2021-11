Oggi, lunedì 8 novembre, andrà in onda su Canale 5 la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci rivelano che Manila Nazzaro riceverà la visita dentro la Casa del GF del fidanzato Lorenzo Amoroso. Insieme i due hanno preso parte a Temptation Island Vip nell’estate 2020, uscendo da quell’esperienza più rafforzati di prima. Oggi sono una coppia felice, in attesa che arrivi il giorno del fatidico sì. Un giorno che non dovrebbe poi essere così lontano, anche se una data precisa ancora non c’è: appuntamento alla prossima estate?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata dell’8 novembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci informazioni che Alfonso Signorini chiamerà Alex Belli e Soleil Sorge per un confronto che si preannuncia memorabile. Dopo il faccia a faccia con Delia Duran, sua moglie, Alex ha fatto marcia indietro, negando di essere attratto da Soleil e considerandola come una sorella. Anche la Sorge però ha cambiato il suo atteggiamento con l’attore, iniziando a farsi due domande sulla sua effettiva sincerità. Nel faccia a faccia di stasera, tra le altre cose, Soleil avrà modo di vedere i confessionali di Alex (e viceversa): la coppia che si è mostrata maggiormente in sintonia in questa sesta edizione salterà in aria o tutto tornerà come prima?

Intanto il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa speciale per Giucas Casella. L’illusionista più famoso della televisione italiana incontrerà Nina, la sua amata cagnolina. Anche per il pubblico sarà l’occasione per ammirare la simpatica amica a quattro zampe di Giucas, contesa alcune puntate fa dal cagnolino di Iva Zanicchi. E chissà che l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi non ci possa regalare un nuovo momento di ilarità durante il blocco dedicato a Casella, alla luce anche delle confessioni inaspettate dell’uomo sul suo conto.

Staremo a vedere. Ricordiamo infine che al televoto di questa sera ci sono Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Il concorrente più votato dal pubblico deciderà chi mandare direttamente al televoto di venerdì uno degli altri quattro concorrenti, indipendentemente dalle percentuali di voto. Tutto lascia pensare che sarà un testa a testa tra Gianmaria e Soleil: al momento il sondaggio del portale grandefratello.forumfree.it vede in prima posizione Gianmaria con il 36% delle preferenze, seguito a ruota da Soleil al 34%. Più staccati gli altri tre concorrenti: Carmen (16%), Davide (8%) e Alex (4%).