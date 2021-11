Nella casa del Grande Fratello Vip 6 le cose tra Gianmaria Antinolfi e Alex Belli non vanno bene. L’aria è sempre più tesa da quando l’imprenditore napoletano ha scoperto che Belli sta facendo la sua parodia nella casa. Il motivo? Per la la storia che sta nascendo con Sophie Codegoni.

Alex Belli prende in giro Gianmaria nella casa del Grande Fratello Vip 6

Sicuramente non è mai bello essere presi in giro, ancor meno quando ciò accade sotto gli occhi di 3 milioni di italiani. La reazione di Gianmaria quando ha scoperto di essere preso in giro per il flirt con Sophie non è stato certo delle migliori. L’imprenditore ha sbottato.

Quando durante la serata di ieri Gianmaria ha baciato Sophie come prevedeva una prova, Alex Belli non ha resistito e ha iniziato una sua imitazione, portando alla luce i post-it scritti dall’ex attore di Centovetrine per Sophie. Post-it romantici e sicuramente intimi, che non furono però apprezzati da Sophie.

La storia tra Sophie e Gianmaria nel Grande Fratello Vip 6

Sappiamo bene che l’ex partecipante di Uomini e Donne non aveva già intenzione di seguire con l’imprenditore, a conti fatti non è mai nato niente tra loro e lei aveva addirittura dichiarato di voler prendere le distanze già da adesso nella casa del Grande Fratello vip 6.

Antinolfi però, con la speranza di poterla ancora conquistare, le scrive frasi romantiche su dei post-it. Un altro buco nell’acqua visto che lei in tutta risposta lo accusa di essere un fake.

L’ironia di Alex Belli, ecco cosa è successo

Alex Belli non perde l’occasione e si prende gioco di Gianmaria alle sue spalle, in compagnia di Sophie. Tirando fuori i post-it dice:

Queste sono frasi che escono dal mio cuore. le ho conservate per te gattina mia.

Jessica assiste alla scena e va a riferire tutto a Gianmaria, al che Francesca consiglia ad Antinolfi di intervenire. Ecco che infastidito sbotta e dice: