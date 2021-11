All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è spazio anche per qualche siparietto divertente. Come sempre, a suscitare l’ilarità del pubblico sono state le iconiche reazioni di Francesca Cipriani. L’unica a non essersi divertita, però, sembra stata proprio lei.

Giucas Casella, infatti, per vendicarsi delle “torture” ricevute, ha deciso di fare pressione sul punto debole di Francesca: i capelli. La capigliatura della concorrente, dopo aver affrontato diversi drammi legati a tinte sbagliate, ha dovuto anche confrontarsi con le forbici di Giucas. Ecco cosa è successo!

Giucas Casella decide di vendicarsi

Francesca Cipriani, spesso, “usa£ i capelli di Giucas Casella come valvola di sfogo. Più volte, infatti, l’abbiamo vista con le ciocche del povero concorrente tra le mani. Questa volta, però, la situazione si è ribaltata ed è stata lei a ritrovarsi con un ciuffo in meno.

Mentre tutti erano intenti a cucinare, Giucas si è avvicinato di soppiatto con un paio di forbici in mano. Cercando di non farsi vedere, ha afferrato una piccola ciocca di capelli per poi tagliarla. Ovviamente, il suo gesto è stato subito smascherato dalla bionda showgirl. La ragazza, in preda alla furia, ha iniziato a rincorrerlo per tutta la casa e a urlare a squarciagola:

Ti ammazzo, ti ammazzo! Corri Giucas! Corri! Sei un uomo morto!

GIUCAS HA TAGLIATO I CAPELLI A FRANCESCA AIUTO #GFVIP pic.twitter.com/Yc2dzC3sDV — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 7, 2021

Giucas Casella si dà alla fuga

Il mentalista, inseguito da Francesca Cipriani, non ha potuto fare altro che iniziare a scappare tra le diverse stanze della casa più spiata d’Italia. Giucas ha cercato di giustificarsi dicendo che era solo un gioco, ma le sue parole non hanno sortito l’effetto desiderato.

Francesca, allibita, ha continuato a lamentarsi per il danno subito e a cercare il sostegno dei suoi compagni di avventura:

Mi ha tagliato mezza testa di capelli!

Sicuramente, la showgirl non gliela farà passare liscia e, nei prossimi giorni, si organizzerà per dare vita alla sua vendetta!