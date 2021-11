Non c’è pace per i concorrenti del Grande Fratello Vip. L’atmosfera, infatti, inizia a risentire delle tensioni legate all’obbligo di dover condividere, per tanto tempo, lo stesso ambiente. Questa volta, è stato il turno di Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Le due donne hanno deciso di affrontare alcune questioni rimaste in sospeso, ma la conversazione ha assunto dei toni niente affatto piacevoli.

Miriana si è intromessa per cercare di normalizzare la situazione, ma le sue parole non hanno fatto che alimentare un’ulteriore discussione. Ecco cosa è successo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Manila Nazzaro e Soleil Sorge litigano in cucina

Ormai, i litigi, all’interno del reality più amato di Canale 5, sono all’ordine del giorno. Solitamente, le discussioni nascono da questioni superficiali o legati alla gestione della casa. Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno iniziato a parlare delle pulizie domestiche e in particolare del fatto che nessuno aveva pulito il vino caduto sul pavimento la sera precedente. È bastato poco per accendere la furia di Manila e per spingere Soleil a chiederle di cambiare il suo modo di esprimersi.

Se riesci a parlare normalmente parliamo. Io non voglio cadere nell’alzare i toni, altrimenti mi vieni a dire che alzo i toni

Manila ha cercato di difendersi dicendo che quello era il suo tono di voce e che non poteva fare niente per modificarlo. Il botta e risposta è andato avanti fino a quando Miriana Trevisan non ha deciso di intervenire.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Miriana Trevisan prova a spegnere la discussione

Miriana Trevisan, stufa della situazione, ha provato a riportare la pace in cucina. La donna ha fatto notare a Soleil che spesso anche lei usa dei toni poco carini nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello.

Soleil Sorge, così come era prevedibile, ha mostrato di non gradire l’intervento di Miriana. Invece di tranquillizzarsi e di riporre l’ascia di guerra, ha avuto, infatti, una brusca reazione:

Posso chiederti di parlare con Manila senza l’avvocato?

L’ex di Uomini e Donne ha poi invitato Miriana a lasciare la stanza in modo da poter continuare la sua discussione con Manila.