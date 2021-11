Urla fuori dalla casa al Grande Fratello Vip 6 per Soleil Sorge con offese piuttosto pesanti nei confronti di Alex Belli. Mittente dei messaggi è la ‘Regina de Roma’, che con il megafono si è posizionata davanti le mura di Cinecittà per mettere in guardia Soleil dall’attore di Centovetrine.

Urla fuori dalla casa contro i vipponi e Alex

I vipponi erano tutti intenti nelle loro attività all’interno della casa quando improvvisamente si sono sentite le parole della Regina di Roma:

“Soleil accanna Alex, sta a fa Centovetrine, devi stare lontana da Alex. Alex ormai fa il CentoFratello non il GFVip. Quel falsone che non è altro. Alex sei un cornuto nato, sei una me**a, un fallito. Soleil allontanati da quello, sei l’orgoglio de tutti noi. Davvero Sole sei tutti noi. Belli sei un vero cornuto, CentoVetrine è finito. Sei lo schifo degli schifi“.

La Sorge non era in giardino, per cui non ha sentito nulla ma alcune inquiline tra cui anche Jessica Selassiè si trovavano fuori e quindi hanno potuto sentire tutto.

L’urlatrice poi se l’è presa anche con i vipponi incolpati di non dire nulla a Soleil:

“Se siete delle infami dentro la casa del GF e non dite nulla a Soleil, io riparto. Se non le dite nulla io vi smaschero, perché siete tutti falsi e bugiardi. Se non le dite nulla tornerò anche di notte a urlare per lei”

Alex Belli cambia idea su Soleil

A quel punto, la principessa ha pensato di andare da Soleil e Alex e riferire tutto ciò che aveva sentito:” Da fuori hanno urlato che tu Soleil devi stare lontano da Alex e poi hanno detto cose brutte su di te Alex, che sei cornuto e falso” ha tuonato la Selassiè. A quel punto anche Katia Ricciarelli ha chiesto spiegazioni ma Jessica ha solo riportato ciò che aveva sentito.

Intanto, nelle ultime ore non solo Alex Belli sembra aver cambiato idea su Soleil; dopo l’incontro con la moglie è tornato a dire che per la 27enne prova solo amicizia ma non l’attrae, ma anche la Sorge sta iniziando a dubitare su Alex e pensa che il 38enne si possa essere messo d’accordo con Delia Duran prima di entrare nella casa. Che cosa accadrà nella puntata di stasera del GF Vip 6?