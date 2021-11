Rumors sul serale di Amici 21 confermato per il 2022. Tra le possibili new entry spicca il nome di Luciano Ligabue, messa in discussione invece la presenza del ballerino Stefano de Martino nel cast.

Attesissima la nuova edizione del talent show più amato dagli italiani. Amici 21 è stato confermato per il 2022 su Mediaset in prime time.

Non poteva essere differente visto lo share raggiunto l’anno passato, con picchi che toccavano il 30%. I retroscena sul serale però riguardano i componenti del cast. Sembra che la 21esima edizione avrà delle new entry di spicco mentre altri potrebbero abbandonare (almeno momentaneamente) il programma.

Amici 21: quando verrà trasmesso

Gli ultimi retroscena del serale di Amici 21 ci rivelano che probabilmente tornerà in onda nella primavera del 2022. Cioè subito dopo C’è posta per te, che per 10 settimane dall’inizio dell’anno sarà in prima serata. Ciò di cui un po’ tutti parlano in questi giorni riguarda chi formerà il cast di Amici 21. Si prevedono già grandi novità.

Stefano De Martino potrebbe non essere nel cast di Amici 21

Si, c’era la speranza che anche quest’anno Stefano De Martino tornasse a far parte del serale del talent show, invece sembra che potrebbe dover rinunciare a causa di altri impegni lavorativi su Rai 2 dove sarà il protagonista.

Dovrà perciò essere sostituito e stanno già girando diversi possibili nomi, anche se per il momento non ci sono conferme.

Luciano Ligabue nel cast di Amici 21?

Nessuna conferma da parte della rockstar italiana Luciano Ligabue, però sembra che potrebbe essere una delle new entry nel cast del serale di Amici 21.

Gira anche la voce che Garrison potrebbe sostituire Stefano de Martino, il quale ha già lavorato per il talent show nelle vesti di professore in alcune edizioni passate.

Qualcuno parlava anche di Giorgia, però secondo le voci la cantante ha rifiutato perché impegnata con il suo tour.