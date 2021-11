Dopo le critiche rivolte al fisico di Serena, la Celentano passa a Dario. Il ragazzo però decide di non restare zitto e sbocca contro l’insegnante di Amici 21.

Sono giorni difficili nella scuola di Amici 21 e la colpa è proprio di Alessandra Celentano. Non sta risparmiando critiche per nessuno, specialmente per quanto riguarda la loro forma fisica.

I ragazzi di Amici 21 non accettano

La Celentano critica, e tra i partecipanti di Amici 21 invece iniziano le polemiche nei suoi confronti, le quali hanno poi portato a una “rivolta” nei confronti dell’insegnante stessa.

In prima linea troviamo proprio Dario. Il ballerino non ha affatto apprezzato le critiche che ha ricevuto, specialmente perché non sono istruttive ma riguardano il suo fisico.

Dario si sfoga con i compagni e dice:

Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern

Pensiero che è stato accolto positivamente e condiviso un po’da tutti. Dario comunque va avanti a testa alta e ha dichiarato che i commenti negativi della prof non lo scoraggiano.

La Celentano dice che “non ha il fisico”

Alessandra Celentano ha detto durante la puntata di Amici 21 che ritiene il fisico di Dario inadatto per poter ottenere buoni risultati nel campo della danza. Nonostante questo, l’autostima del ballerino di Amici 21 non sembra averne risentito e anzi, ha detto che lui continuerà a ballare sempre, perché questo è il suo sogno.