Vi piace Pressing e vi siete persi l’ultima puntata? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pressing in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.

Come e dove vedere la replica di Pressing

La replica dell’ultima puntata di Pressing sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Pressing in uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di rivedere subito la puntata, ma senza la comodità di uno schermo come quello del proprio televisore.

Come rivedere Pressing in TV

Con una Smart TV puoi rivedere tutti i contenuti on demand di Pressing anche sulla TV di casa. Bisogna sintonizzarsi su un canale Mediaset e in poco tempo apparirà l’invito a premere il tasto freccia su del telecomando: a questo punto puoi cercare Pressing Serie A tra i programmi disponibili in replica (è richiesta la registrazione).

Come rivedere Pressing in streaming

Potete rivedere Pressing in streaming sulla piattaforma online Mediaset Infinity. Il video viene caricato poche ore dopo la fine puntata, quindi è possibile guardare subito quanto successo nel corso dell’ultimo appuntamento senza dover aspettare la programmazione televisiva della replica. Ricordiamo che la visione dei contenuti inclusi nel catalogo è consentita soltanto agli utenti iscritti con un regolare account: il processo di registrazione, molto semplice, richiede soltanto un indirizzo email o il login al proprio profilo Facebook.

Ecco i passaggi da compiere per rivedere la puntata di Pressing su Mediaset Infinity:

Collegatevi al sito ufficiale

Digitate il nome del programma

Selezionate il riquadro che compare in automatico

Cliccate sulla puntata che volete rivedere per far partire la replica

Prima di salutarvi, nel prossimo paragrafo vi forniremo tutti gli elementi per sapere dove e quando vedere la puntata di Pressing in televisione.

