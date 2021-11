La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata davvero molto movimentata. In tale occasione c’è stato l’acceso confronto tra Alex Belli e Delia Duran, ma anche il “chiarimento” tra il concorrente e Aldo Montano. I due si sono stretti la mano, tuttavia, la pace sembra tutt’altro che sancita definitivamente. Questa mattina, infatti, Alex si è reso protagonista di un gesto che ha scatenato altre polemiche.

Il gesto di Alex verso Aldo

Durante la messa in onda di venerdì 5 novembre del GF Vip, Alex Belli e Aldo Montano si sono nuovamente confrontati su quanto accaduto in settimana. I due hanno deciso di stringersi la mano, in segno di distensione, tuttavia, Aldo ha continuato a ribadire di non voler avere nulla a che fare con l’attore.

Belli, dal canto suo, sta provando a comportarsi come se nulla fosse mai successo. Questa mattina, infatti, il concorrente si è avvicinato all’atleta e lo ha abbracciato in segno di pace. Quest’ultimo ha deciso di ricambiare il gesto del coinquilino e lo ha abbracciato di rimando. Sul web, però, in molti ci hanno visto tanta falsità dietro il gesto dell’attore.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli dopo il GF Vip

La maggior parte degli utenti del web ritiene che Alex stia semplicemente recitando un ruolo all’interno della casa più spiata d’Italia. Successivamente, poi, Alex ha avuto modo di confrontarsi anche con gli altri coinquilini in merito a quanto accaduto. Nello specifico, il giovane ha parlato con Katia Ricciarelli e le ha esposto la sua posizione.

Alex ha ribadito la sua volontà di uscire dal programma nel caso in cui gli autori non gli diano la possibilità di parlare con sua moglie a quattrocchi. Tuttavia, la produzione non gli ha ancora concesso questa possibilità e lui sta continuando a restare in casa. La lirica non ha preso di buon grado il suo atteggiamento, sta di fatto che ha sbottato dicendo:

“Ah si? Mi sembra infantile quest’uomo. Non mi sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili”.

Belli non ha replicato.