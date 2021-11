Venerdì 5 novembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, trasmesse nei pomeriggi di canale 5 tra i mesi di novembre e di dicembre.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi ci rivelano una serie di colpi di scena che hanno riguardato i vari partecipanti, tanto del trono classico che quello Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ciprian lascia Andrea Nicole e il programma

Il primo spoiler di Uomini e Donne interessa Andrea Nicole e Ciprian. La tronista è stata abbandonata nel bel mezzo del programma, cosa che le ha lasciato l’amaro in bocca.

Ciprian solo la settimana passata aveva confessato di essere innamorato di lei e adesso, si ritira dichiarando che non vuole più saper niente di lei. Il motivo? Non ha preso bene il comportamento di Andrea Nicole con Alessandro. Dopo il suo abbandono infatti lo andò a cercare.

Andrea Nicole però ha dichiarato a Maria de Filippi di voler riprendersi Ciprian.

Anticipazioni U&D Over: Ida e Diego abbandonano e ognuno va per la sua strada

Durante la registrazione del 05/11 Ida e Diego vanno via. La settimana passata lui scelse di interrompere la frequentazione nonostante avevano appena scelto di uscire mano nella mano.

La cosa non è certo piaciuta al pubblico ed ecco che Maria durante la giornata di ieri li ha invitati a confrontarsi. Il risultato non è stato dei migliori perché sono ugualmente usciti separati.

Nuova lite tra Gemma Galanti e Tina

Le anticipazioni Uomini e Donne over ci rivelano che tra Tina Cipollari e Gemma Galanti gli attriti non sono passati. Ma ormai questa è storia nota.

Gemma inoltre racconta di come finì con Costabile, il suo corteggiatore. Sembra che la Dama non ha accettato la rottura e appare infatti ancora provata.

Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma, invece non sembra essere disposto a tornare negli studi di Maria De Filippi, cosa che ci si aspettava un po’ tutti dopo i suoi like a Isabella Ricci.

Marcello mette il punto finale: chiude con Jessica

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata registrata il 5 novembre dichiarano inoltre che il cavaliere Marcello ha chiuso con Jessica, però ha conosciuto altre tre dame che vogliono partecipare al programma per conoscerlo meglio.

Marcello si scontra con Armando perché lo accusa di aver mentito per quanto riguarda a dove e con chi ha passato le sue vacanze estive. Il cavaliere ha sempre negato infatti di aver passato del tempo con la ex fidanzata in Puglia, nonostante questo Armando dice di avere una foto per dimostrare ciò che sostiene.

Marcello spiega che la foto è stata scattata in Liguria, dove lui era con gli amici. Fatto che ha messo in cattiva luce Armando ed è stato “costretto” da Maria a scusarsi.