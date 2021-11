Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 5 novembre. Di seguito le ultime notizie sulla sedicesima diretta trasmessa in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato dall’ultima puntata? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata monopolizzata dall’attore Alex Belli. Ad inizio serata Alfonso Signorini ha proposto il tentativo di chiarimento nella stanza Super Led tra Alex e Aldo Montano, dopo quanto successo all’indomani della puntata di lunedì. L’olimpionico si è scusato con Belli per essere andato oltre martedì mattina, ma l’atteggiamento dei due maschi alpha all’interno della Casa del Grande Fratello è stato tale che anche solo sperare in un semplice armistizio è al momento un’ipotesi irreale.

Tra Alex e Aldo non sembra esserci un punto d'incontro. Si tratta davvero della fine della loro amicizia? 💥#GFVIP pic.twitter.com/kclYVlyBR6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

In seguito è arrivato il turno di Delia Duran, la moglie di Alex. La modella venezuelana ha dapprima avuto un confronto con Soleil Sorge, accusandola sostanzialmente che la colpa è sua se il marito è andato oltre perché “è la donna che deve fermare l’uomo”. In tutto questo Soleil si è beccata anche un “vergognati” e l’appellativo di “gatta morta”.

Al termine del confronto surreale tra Delia e Soleil, per colpa esclusivamente della moglie di Alex piuttosto che dell’influencer italo-americana, Alfonso Signorini è tornato a parlare della “coppia” composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La showgirl napoletana ha chiarito quello che ormai anche i muri avevano capito: un futuro fuori dalla Casa tra lei e Nicola è al momento improbabile. Resta l’affetto per un “ragazzo meraviglioso”, ma l’amore è un’altra cosa.

Un futuro con Nicola fuori dalla Casa? Per Miriana sembra essere molto lontano…#GFVIP pic.twitter.com/4N2XZQF2Cu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Prima delle nomination ecco arrivare finalmente il momento più atteso, quello del confronto tra Alex Belli e la moglie. Delia, tra le lacrime, dice al marito di aver mancato di rispetto a lei e alla sua famiglia. L’ex attore di Centovetrine, visibilmente scosso, chiede scusa alla donna, ribadendole come tra lui e Soleil ci sia soltanto un’amicizia. Poi, tra uno scivolone e l’altro, in cui Alex si becca anche un eloquente “stai recitando?” da Signorini, il confronto si conclude con una Delia che non sembra credere alle parole del marito. Se la puntata scorsa non era stata delle migliori per Belli, questa se vogliamo è andata pure peggio.

Delia non sembra credere alle parole di Alex…#GFVIP pic.twitter.com/tn7G5SjNcQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Per conoscere il nome della persona che ha dovuto abbandonare la Casa dopo l’eliminazione al televoto e i nomi dei concorrenti finiti in nomination (televoto senza eliminazione quello di lunedì, ndr) vi invitiamo alla lettura del nostro articolo sull’eliminato di ieri sera del Grande Fratello Vip.