Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Jo Squillo, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. A seguire il nome del concorrente eliminato e chi è finito in nomination.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il settimo concorrente eliminato della puntata del 5 novembre del Grande Fratello Vip 6 è Jo Squillo. L’artista musicale ha ottenuto soltanto il 17% delle preferenze, venendo dunque battuta da Nicola (20%), Gianmaria (22%) e Soleil (41%). Una volta arrivata in studio, Jo si è vista confermare l’eliminazione dal biglietto di ritorno. “Un’esperienza incredibile” per la conduttrice e attivista italiana, che dopo quasi due mesi di reality tornerà ora alla vita di tutti i giorni.

Il pubblico ha deciso che Jo deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP! pic.twitter.com/WuXl3eK21e — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2021

Chi è finito in nomination per la puntata di lunedì prossimo?

Dopo l’eliminazione di Jo Squillo, Alfonso Signorini ha dato il via alle tradizionali nomination. Al televoto di lunedì 8 novembre sono finiti cinque concorrenti: Alex Belli, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri e Gianmaria Antinolfi. Il conduttore del Grande Fratello ha ricordato al pubblico da casa che, come sempre, il televoto della puntata di lunedì non prevede eliminazione.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Soleil, Gianmaria, Davide, Alex e Carmen. #GFVIP pic.twitter.com/LPUFfHLwxf — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Sophie nomina Gianmaria

Nicola nomina Davide

Francesca nomina Gianmaria

Gianmaria nomina Alex

Carmen nomina Alex

Soleil nomina Gianmaria

Davide nomina Gianmaria

Alex nomina Gianmaria

Manuel nomina Carmen

Katia nomina Gianmaria

Le principesse nominano Alex

Aldo nomina Alex

Miriana nomina Soleil

Manila nomina Alex

Giucas nomina Gianmaria

Ricordiamo che gli immuni di questa puntata, dunque non coinvolti dalle nomination, erano: le principesse Selassié, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro e Aldo Montano (preferiti della Casa) insieme a Miriana Trevisan (scelta, stavolta a senso unico, dall’opinionista Adriana Volpe).

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì 8 novembre, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 6.