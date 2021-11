La lite tra Aldo Montano e Alex Belli non vuole finire. In diretta durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andato subito in scena il loro scontro. Le clip hanno mostrato cos’era successo in settimana tra il campione olimpionico e l’attore di Centovetrine. Un “misunderstanding” secondo Alex Belli, una “pugnalata al cuore” replica Aldo Montano ferito.

Alfonso Signorini mette al centro della scena fin dalle prime battute di questa puntata lo scontro e prova a placare gli animi quando si infervorano troppo.

I toni troppo accesi della lite tra Aldo Montano e Alex Belli

“Non fare la faccetta scema” intima lo schermidore plurimedagliato, ma Belli continua a guardarlo. Aldo lo accarezza sul viso ma con la frustrazione e il fastidio di chi vorrebbe veder scomparire l’altro. Dito puntato e sguardo torvo.

Accuse e soltanto accuse tra l’uno e l’altro. Ma sul web l’attore di Centovetrine non riscuote un grande successo. Nei tweet è Belli ad avere la peggio, definito anche da un utente: “Alex il Cavaliere Smascherato”. “Ipocrita e finto” è così che viene definito dalla maggior parte del popolo web.

Eppure Aldo Montano, per quanta ragione potesse avere, prima chiede scusa per il comportamento “poco appropriato” avuto in settimana e poi lo ripete in diretta tv tra dita puntate e vicinanza minacciosa. Di fronte all’affermazione di Belli: “Tu mi definisci il galoppino di Katia Ricciarelli”. Lapidario Montano: “No, lo sei di tutti”.

Le reazioni degli altri abitanti della casa

Gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia non sono felici per quanto sta accadendo tra i “due alfa della casa”. Signorini mostra le reazioni che hanno avuto in settimana, lasciando intendere che hanno creato un clima spiacevole e teso. E a dirlo a chiare lettere arrivano proprio gli inquilini durante la pausa pubblicitaria.

La showgirl Carmen Russo chiosa diretta:

“Sono scene brutte“

Il suo intervento spinge Alex Belli a chiudere questo litigio spiacevole.

L’attore di Centovetrine accoglie il suggerimento. Si avvicina, chiede di stringersi la mano e chiudere lì tutto anche se non saranno mai amici. Ma, appena concluso il mom”Questo è fair play Aldo, quello che dovresti insegnare tu a me” conclude Belli allontanandosi dopo aver voluto fare quel gesto di riconciliazione.

Non c’è vera pace tra di loro. La lite ha tirato fuori la vera natura di entrambi. Si sono tolti la maschera e ormai non si sopportano più. A nulla valgono i “Ti voglio bene” di Alex Belli. La fine si è consumata.