Le ultime settimane per Alex Belli sono state molto difficili da affrontare. Le dinamiche del Grande Fratello Vip l’hanno più volte messo alla prova, ma ciò che ha fatto discutere maggiormente sono stati i suoi comportamenti. Addirittura, è dovuto intervenire il suo stesso staff per cercare di calmare la rabbia della maggior parte degli spettatori.

Nelle ultime ore, un altro evento ha attirato l’attenzione su di lui. La sua reazione, forse causata dal recente stress, non è passata inosservata, né agli occhi del pubblico a casa né a quelli dei suoi compagni di avventura. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo.

Alex Belli furioso per il cibo cucinato male

In questa sesta edizione del GF Vip, i pasti sembrano essere motivo di scontro e di incomprensioni. Nella giornata di ieri, è nata una nuova discussione a causa di un pasto cucinato male. Alex Belli, dopo aver lasciato il confessionale, ha raggiunto gli altri concorrenti in cucina per mettere qualcosa sotto i denti. Il cibo era già cotto, ma l’attore ha dimostrato di non gradire affatto il modo in cui era stata preparato. Non solo si è rifiutato di mangiare, ma espresso tutta la sua rabbia con toni tutt’altro che gentili.

Il suo atteggiamento di disprezzo, ovviamente, ha suscitato malcontento e dispiacere.

La reazione di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan si è presa la colpa dell’accaduto. Ha provato a scusarsi con Alex Belli, ma le sue parole non hanno sortito l’effetto desiderato. La rabbia dell’attore, infatti, non si è placata neanche davanti alla vergogna provata dalla cuoca. La showgirl ha cercato anche di fornire una spiegazione per giustificare l’accaduto, tuttavia è stato tutto inutile.

Alex Belli, senza rendersi conto della sua reazione, ha continuato a infierire:

Ma secondo te posso mangiare una roba del genere? Dai ragazzi, ma mi prendete per i fondelli? Io vi presento dei piatti così?

La situazione nel reality più seguito di Canale 5 appare totalmente fuori controllo. Alex Belli ha mostrato di essere il principale sabotatore di se stesso. Cosa accadrà nei prossimi giorni? L’attore deciderà di tornare sui suoi passi o continuerà su questa strada?