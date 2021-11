Delia Duran, durante la puntata del 5 novembre del Grande Fratello Vip, è entrata nella casa per poter avere un confronto con suo marito. Alex Belli, già messo al centro dei riflettori a causa dei suoi controversi comportamenti, ha dovuto affrontare una conversazione molto complessa, che non ha potuto celare la delusione di Delia.

Tutto è nato dalla profonda vicinanza con Soleil Sorge. I due, nonostante Alex sia un uomo sposato, sembrano avere numerosi elementi caratteriali in comune. Delia, incapace di sopportare ancora la situazione, ha deciso di dire la sua sull’argomento. La reazione di Alex non è stata delle migliori, soprattutto perché non è riuscito a far comprendere alla moglie il suo punto di vista. Ecco cosa è successo!

Delia Duran contro Alex Belli

Delia Duran non sta gradendo il comportamento del marito all’interno del reality di Canale 5. Anche se all’inizio aveva dichiarato di non essere gelosa di Soleil Sorge, sembra che le cose siano andate troppo oltre anche per lei.

Ha puntato il dito contro Alex Belli e gli ha confessato di essere molto delusa dalla situazione. Ha ammesso di stentare a riconoscerlo e di non essere affatto d’accordo con il modo in cui sta portando avanti il suo percorso. L’attore ha cercato di giustificarsi, ma le sue parole non sono riuscite a tranquillizzare la moglie.

Alex Belli vuole lasciare il GF Vip

Probabilmente, l’attore, dopo la discussione con Delia Duran, si è visto crollare il mondo addosso. Alla fine della trasmissione, infatti, in preda alla furia, ha annunciato di voler lasciare lo show. La reazione di Soleil Sorge ha in parte confermato le paure di Delia perché, in seguito allo sfogo di Alex, ha dichiarato di essere pronta a uscire dalla casa insieme a lui.

A quanto pare l’ex di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di rimanere senza la presenza di Alex. Come si evolverà la situazione? Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguire le dinamiche dei concorrenti.