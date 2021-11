Soleil Sorge si è trovata al centro di un catfight contro Delia Duran questa sera. La moglie di Alex Belli è arrivata in puntata per insultare l’influencer. Il trasporto tra l’attore di Centovetrine e Soleil è visibile già da qualche tempo. Ma il confronto a cui abbiamo assistito stasera mette in luce troppi cliché negativi sulle donne.

Delia Duran: “ È la donna che alla fine deve fermare l’uomo”

Tremendo. Un confronto dai toni medievali in cui la moglie offesa e oltraggiata si rivolge in modo sgradevole “all’altra” e non al consorte che l’ha delusa.

È la donna che alla fine deve fermare l’uomo. L’uomo arriva finché la donna lo consente. Tu sei una donna che finalmente si è svelata per quello che sei: una gatta morta.

Afferma Delia Duran in un confronto che segna un passo indietro nel reality di Mediaset. A nulla è valso il sangue freddo e la diplomazia di Soleil, la venezuelana compagna di Belli non ha sentito ragioni.

La colpa di Soleil

L’influencer nata a Los Angeles per la modella di Merida è colpevole di aver avuto atteggiamenti troppo intimi con il marito. I baci della festa in cui si sono ubriacati, la vicinanza fisica con Alex Belli, il continuo cercarsi e piacersi, hanno fatto perdere le staffe alla donna.

Se prima si fidava e aveva visto nel loro rapporto amicizia, ora non le piace quello che le telecamere mostrano. Così, anziché parlare con il marito, ha pensato bene di “sgridare” Soleil affinché la smettesse di comportarsi così. Ma l’influencer che sta letteralmente animando la Casa del Grande Fratello, con un aplomb impeccabile le ha ricordato che avrebbe dovuto parlare con il marito, non con lei, malgrado capisse il suo stato d’animo.

Amata e odiata Soleil Sorge anche in questa puntata occupa tantissimo spazio, mentre la vicenda della battuta di Alex Belli su Manuel Bortuzzo passa di nuovo in secondo piano.

Anche per Alex è l’ora della verità

Dopo un’ora dal confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge, anche per Belli è il momento di incontrare la moglie. Lei esprime di nuovo le stesse lamentele, anche se aggiunge che lei Soleil la stima perché “a livello artistico è una brava ragazza”.

Alex ripete che con Soleil è solo amicizia e goliardia, chiede scusa se lei ha sofferto, ma è stato travisato. Sarà riuscito a rassicurarla? Probabilmente sì, ma resta una triste puntata questa qui, in cui le parole dette sono incise nel cuore.