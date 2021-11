Il Grande Fratello Vip 6 cambia i suoi programmi per il mese di dicembre. Da una parte la decisione di prolungare di due mesi il Reality Show, slitta perciò da dicembre 2021 a febbraio 2022 la puntata finale; dall’altra invece, dobbiamo tenere un po’ di pazienza nel mese di dicembre perché la programmazione è cambiata. Ecco tutte le novità a riguardo.

Questo cambio nasce dagli ottimi ascolti raggiunti. Si parla di ben 3 milioni di italiani che non possono rinunciare all’appuntamento del lunedì sera, grazie al quale Mediaset si è conquistato il 22% dello share.

Grande Fratello Vip 6: come cambia il programma di dicembre

L’ultimo mese dell’anno si rivela già da adesso meno intenso per il reality show condotto da Signorini per Mediaset. A dicembre non verrà trasmessa la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 6 perché canale 5 ha deciso di riservare ben due prime serate ad altri appuntamenti televisivi che non possono assolutamente essere saltati, specialmente quello del 24 di dicembre.

Il GF Vip 6 perciò deve rinunciare almeno per questa volta alla doppia puntata, pur mantenendo fisse le serate del lunedì sera, le quali comunque restano sempre le più seguite.

GF Vip 6, annullate le puntate del 24 e il 31 dicembre

Il giorno 24 dicembre perciò non andrà in onda il Grande Fratello Vip 6 per lasciare spazio a un appuntamento annuale, quello del Concerto di Natale in Vaticano.

Anche il 31 dicembre il reality show è stato annullato per dare spazio alla musica. Per tutti coloro che sceglieranno di accogliere il 2022 in casa, un concerto live offerto da canale 5 rappresenterà una buona forma di intrattenimento.

Un cambio di programma forse inaspettato proprio perché l’anno passato erano i vip della casa più famosa d’Italia ad accompagnarci in questo passaggio. Probabilmente a conti fatti, l’ultimo dell’anno è una di quelle notti dove lo share non raggiunge picchi altissimi nemmeno per il Grande Fratello Vip 6, fattore che ha portato ad annullare almeno in questa occasione la doppia puntata.