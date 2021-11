Attorno ad Alex Belli si è scatenato un polverone senza fine. L’infelice battuta sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, infatti, ha indispettito sia il pubblico che lo staff del giovane nuotatore. C’è chi chiede a gran voce la squalifica dell’attore dal Grande Fratello Vip, in modo che la sua mancanza di tatto non resti impunita. È evidente che Alex Belli non aveva alcuna intenzione di attaccare il suo compagno d’avventura. La frase pronunciata è stata il frutto di una pessima ironia, espressa in un momento di leggerezza all’interno del reality di Canale 5.

Nonostante questo, pare che nessuno sia disposto a perdonarlo e a sottovalutare l’accaduto. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore!

Alex Belli sarà squalificato?

Al momento, non sappiamo ancora quale decisione prenderà la produzione del GF Vip, ma sia il pubblico che lo staff di Manuel Bortuzzo hanno chiesto l‘allontanamento immediato dell’attore. Sui social network, si leggono commenti infuriati di utenti che si sono sentiti molto toccati dalla frase pronunciata da Alex Belli. La maggior parte delle persone ritengono che non si possa ignorare un simile evento.

Anche Gabriele Parpiglia, conosciuto principalmente per il suo ruolo di conduttore, giornalista e scrittore, è apparso profondamente deluso. Tramite Instagram, ha deciso di unirsi al coro di chi ritiene che Alex Belli abbia commesso un gravissimo errore:

Un modo di pensare ignorante e che mi fa schifo

Lo staff di Alex Belli dice la sua

Vista la difficile situazione, lo staff dell’attore non ha potuto evitare di intervenire in sua difesa. Ha immediatamente precisato che Alex Belli non avrebbe mai potuto prendersi gioco delle condizioni di Manuel perché lui stesso ha un fratello con disabilita. Inoltre, nonostante ammetta lo sbaglio, ritiene che non possa bastare una frase isolata per condannare una persona.