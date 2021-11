Gli ascolti del Grande Fratello Vip, come quelli degli anni precedenti, sono molto incoraggianti. Il pubblico sta avendo un’ottima risposta al programma, probabilmente anche grazie alle dinamiche che si sono venute a creare nelle ultime settimane e alla scelta del cast. Questo ha permesso a Mediaset di prendere una decisione coraggiosa, che già era stata messa in conto all’inizio di settembre: il prolungamento della trasmissione.

È stato annunciato anche l’arrivo di nuovi concorrenti che andranno a unirsi al cast già presente all’interno del reality di Canale 5.

Il GF Vip non si ferma: la decisione di Mediaset

Secondo il piano originale, la finale del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta andare in onda durante il mese di dicembre. Il buon successo riscontrato, però, ha permesso ai dirigenti di Mediaset di prolungare lo show. Al momento, l’obiettivo è quello di farlo durare fino a febbraio. Con l’aggiunta di questi due mesi, probabilmente, si andranno a creare situazioni inaspettate che arricchiranno la già sorprendente sesta edizione del programma.

La necessità più imminente, adesso, è quella di scegliere i nuovi membri del cast.

Chi saranno i nuovi concorrenti del GF Vip 6?

Per ora, vi è un solo nome certo: quello del Divino Otelma. È stato lui stesso, tramite Instagram, a comunicare l’imminente ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In una sua recente story, infatti, insieme alla scritta quasi pronti, ha inserito l’emoticon di un occhio e di una casa.

Sarà molto interessante vedere come si svilupperà il suo rapporto con Francesca Cipriani. I due avevano già avuto modo di stare a contatto nella scorsa edizione de L’isola dei famosi, ma le cose non erano andate per il verso giusto. La bionda showgirl, infatti, durante una prova, aveva erroneamente spinto il Divino Otelma con un bastone, causandogli la frattura di alcune costole. L’accaduto aveva costretto il “mago” ad abbandonare il reality e a tornare in Italia. Ovviamente, l’uomo era corso ai ripari e aveva deciso di denunciare Francesca Cipriani per le lesioni subite.

Forse, anche Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si aggiungeranno al cast, ma non c’era ancora alcuna conferma ufficiale. Per questo, dovremmo attendere le prossime notizie che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare.