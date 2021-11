Nella casa del Grande Fratello Vip 6 continua a tenere banco la lite avvenuta pochi giorni fa tra Aldo Montano e Alex Belli. I due ex amici, infatti, erano venuti quasi alle mani e da quel giorno i due non si sono più parlati.

Davide Silvestri contro Aldo: “Alex è stato cattivo ma lui deve chiedere scusa”

Se Aldo Montano aveva trovato il conforto delle vippone ammettendo che per lui l’attore non esisteva più, Alex Belli si era confidato con Davide Silvestri, pensando di trovare un alleato contro il campione olimpico, ma le cose non sono andate così e il 40enne aveva preso le distanze, ammettendo che il comportamento dell’amico non era stato esemplare. A distanza di alcuni giorni, infatti, non solo Alex e Aldo non si sono più parlati ma anche Davide Silvestri, parlando con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, ha cercato di fare una riflessione lucida su quanto accaduto. Senza difendere l’attore di Centrovetrine, Davide ha chiaramente puntato il dito contro Aldo.

Ha detto tutto Davide ancora una volta 👏🏻👏🏻👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/hPARqb6Jva — Catia (@catiuz92) November 4, 2021

Davide analizza la lite

Secondo Davide, infatti, Alex aveva sbagliato a provocare Aldo nel confessionale e dire quelle cose alle spalle con quel modo cattivo ma nello stesso tempo il toscano ha sbagliato a reagire mettendo le mani addosso all’attore:

“E’ indifendibile, se lo avessi fatto io era lo stesso. Nessuno poteva difendermi. Si deve chiedere scusa e basta. Alex lo ha provocato e aveva la faccia da str… ma quando ti provocano non si fa così. Sta alla tua intelligenza dire, basta ne parliamo domani”

Il milanese ha sottolineato che Montano avrebbe dovuto chiedere scusa e invece in questi giorni non ha fatto nessun gesto distensivo e quindi ha sbagliato. Stasera, intanto, andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6 e sicuramente sarà affrontato il tema della lite avvenuta tra Alex Belli e Montano, ma anche la battuta infelice che il vippone ha fatto nei confronti di Manuel Bortuzzo e che ha scatensto molte polemiche.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina