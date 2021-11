Cambia ancora una volta la data finale del Grande Fratello Vip 6. Inizialmente prevista per fine anno, dopo slittata a febbraio e infine, secondo le ultime indiscrezioni, a marzo 2022.

Una buona notizia per noi appassionati. Ma cosa ha spinto Mediaset a prendere questa decisione? Tutto merito degli ascolti registrati durante queste prime settimane. La sesta edizione ha raggiunto un incredibile 22% di share nel suo appuntamento fisso del lunedì sera e questo ha portato i produttori a prolungare tutto fino al 2022.

Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente una tra le più emozionanti visto che verrà proclamato il vincitore.

Grande Fratello Vip 6: la data dell’ultima puntata spostata al 2022

Segnate la data sul calendario, ma non possiamo scommettervi che sia questa la definitiva viste tutti i cambiamenti degli ultimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6 il reality show si conclude il 14 marzo 2022.

La puntata decisiva, quella dove i finalisti tornano a casa e il vincitore con un premio di ben 100.000 euro, viene slittata a pochi giorni prima dell’inizio della primavera.

Siamo rimasti sorpresi si, però fino a un certo punto. L’impennata di ascolti che ha avuto il programma faceva intravedere appunto la possibilità che le luci della casa non si spegnessero con il 2021. Cosa che tra l’altro era già successa l’anno passato.

La sesta edizione del GF Vip però durerà ancor di più ed ecco che si sono spinti fino al 14 marzo. Come verrà gestita la cosa affinché l’attenzione del pubblico resti attiva? Il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 prevede già l’entrata di nuovi concorrenti. Un vento fresco che sicuramente accenderà dinamiche tutte nuove nella casa.

Chi sono i nuovi concorrenti

E’ presto per dirlo ma, siamo già in attesa di conoscere i nomi. Per adesso tutto ciò che è trapelato è il numero e la modalità di ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il numero totale varia da 8 a 10 e la prima metà entrerà a dicembre, la seconda a gennaio.

Riponiamo la nostra fiducia in Signorini, che siamo certi riuscirà a individuare i Vip giusti per questa edizione del GF 6. Persone che dovranno riaccendere un po’ lo spirito nella casa di Cinecittà, ma siamo certi che le occasioni non mancheranno!