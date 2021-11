Raimondo Todaro si è schierato dalla parte di Serena davanti all’ennesima critica da parte di Alessandra Celentano verso la ballerina durante l’ultima puntata di Amici 21.

La Celentano ha espresso la sua opinione sul fisico di Chiara. Già nota al pubblico per le sue critiche frequenti nei confronti degli alunni, questa volta però è riuscita a far infuriare uno dei suoi colleghi, Raimondo Todaro. Durante la puntata di Amici 21 andata in onda ieri ha preso sin da subito le difese di Serena.

La maestra di ballo si è espressa nei confronti di Serena con queste parole:

Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e di linee. A me il tuo fisico non piace perché sei grossa, sei tanta”

Raimondo Todaro furioso: difende la ballerina di Amici 21

Una dichiarazione che non è stata presa bene dalla ballerina, da Raimondo Todaro e nemmeno dal pubblico in studio. Todaro non è riuscito a fermarsi e ha difeso immediatamente la ragazza, rispondendo alla Celentano che non può giudicare Serena da ferma, ma solo quando è in movimento. L’ha inoltre invitata a dare i giudizi sul fisico a Miss Italia e non ad Amici 21.

Todaro si è conquistato poi l’applauso del pubblico aggiungendo:

Serena è grossa e fa tutto. Sti caz..i se è grossa

La discussione tra i due insegnanti di danza non è finita qui. In fin dei conti si è notato subito che hanno una visione ben diversa della danza, ma anche del modo in cui devono rapportarsi con gli alunni.

Alessandra Celentano propone una prova a Serena, ecco il commento di Raimondo

Pesanti le critiche di Alessandra Celentano nei confronti di Serena sul palco di Amici 21. Ciò non le ha impedito però di proporle una prova. Ammette che non ritiene Serena buona per il banco che occupa e crede che tra poco tutti si accorgeranno che le sue carenze fisiche non le permetteranno di sfondare davvero nel mondo della danza. La Celentano non si risparmia e assegna un altro compito a Serena, quello di preparare con Christian il vecchio passo a due.

Raimondo decide così da parlare con Serena e Christian nella puntata di Amici 21. Le sue parole sono state chiare e sottolineano la posizione presa: