Domenica 7 novembre andrà in onda, su Canale 5, un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Questa edizione, fino ad ora, si sta rivelando ricca di colpi di scena e di siparietti memorabili. I talentuosi concorrenti sembrano piacere molto al pubblico, sia per le loro doti artistiche che per i loro caratteri.

Lo scorso 3 novembre, è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, potremo assistere alla presenza di due ospiti d’eccezione e allo svolgimento di nuove esibizioni.

Chi saranno i nuovi ospiti di Amici del 7 novembre

Sappiamo che, nella prossima puntata domenicale, Roberto Saviano e Loredana Bertè verranno ospitati in studio. A quest’ultima sarà affidato un compito di vitale importanza: quello di giudicare le performance canore dei concorrenti. Conosciamo già i voti che la celebre artista ha dato agli allievi:

Luigi 10

Sissi 9

Alex 8

Albe 7.5

Tommaso 7

Simone 6.5

LDA e REA 6

Nicol 5

Loredana sarà piuttosto critica nei confronti di LDA. Affermerà, infatti, di trovarlo noioso e poco originale. Inoltre, visto le sue valutazioni, dimostrerà di non gradire molto l’inedito di Nicol.

Scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

I giudizi di Alessandra Celentano non sono mai stati facili da digerire. Spesso, le sue parole sono state motivo di discussioni sia con gli allievi che con gli altri insegnanti della scuola di Amici. Questa volta, è stato Raimondo Todaro ad infuriarsi con lei. Alessandra, infatti, avrà qualcosa da ridire sia sull’esibizione di Serena che su quella di Mattia. Nonostante tutto, la ragazza vincerà la sfida, guadagnandosi la possibilità di continuare a rimanere nel programma.

Anche il rapporto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sarà piuttosto travagliato. Ormai, come spesso accade, i due si troveranno in disaccordo su LDA.

Guido, al contrario, non avrà ancora modo di disputare la sua sfida perché l’avversario, a causa di un infortunio, non sarà ancora in grado di ballare.

Mattia interessato a Giulia Stabile?

Nella puntata di domenica 7 novembre, ci sarà spazio anche per l’amore. Si tornerà a parlare della coppia formata da Albe e Serena e di quella composta da Luigi e Carola. Inoltre, verrà svelato l’interesse romantico che Mattia nutre verso Giulia Stabile, che dopo la vittoria dello scorso anno è entrata a far parte dei ballerini professionisti.