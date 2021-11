Alex Belli continua a far parlare di sé e non in modo lusinghiero. Le ultime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono state cariche di imprevisti e di sorprese. L’attore, dopo essere stato criticato per il suo rapporto con Soleil Sorge, è tornato al centro delle discussioni a causa di una frase che ha indignato gli spettatori. Senza riflettere sulle sue parole, si è lasciato andare a una battuta riguardante la disabilità di Manuel Bortuzzo.

Anche il padre del nuotatore non è riuscito a mantenere il silenzio e ha ritenuto necessario dire la sua sull’argomento. Ecco cosa è successo!

Alex fa una battuta su Manuel e il popolo del web insorge

Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri stavano parlando dell’eliminazione dei prossimi concorrenti. Era una conversazione pacifica e caratterizzata da toni leggeri e goliardici, ma all’improvviso l’attore ha pronunciato una battuta che ha sconvolto il pubblico a casa.

Poi cadono tutti, tranne Manu che non può cadere

Subito dopo, Alex si è lasciato andare a una grassa risata che ha contagiato anche Soleil. I due non sembrano essersi resi conto della gravità dell’accaduto, ma gli utenti hanno immediatamente iniziato a sommergere i social network di commenti. Le parole di Alex, infatti, sono state considerate un attacco diretto alla disabilità di Manuel.

Franco Bortuzzo difende suo figlio

Dopo lo spiacevole accaduto, il papà di Manuel ha deciso di intervenire in difesa del figlio. Franco Bortuzzo, usando i social network, ha scritto un messaggio per Alex:

Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia

Da queste parole emerge tutta la rabbia e la delusione provata dall’uomo. Non deve essere stato facile, per lui, assistere in diretta a una simile conversazione. Anche lo staff che gestisce i profili social di Manuel Bortuzzo ha preso molto seriamente questa situazione. Ha annunciato, infatti, di essere intenzionato a prendere provvedimenti per non lasciare impunito Alex Belli.